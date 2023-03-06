Как рассказала Atas.info флорист с 3-х летним стажем Нина Г., средняя цена за цветы перед 8 Марта составляет от 1,5 до 5 тысяч рублей. Дорогие букеты считаются от 10-40 тысяч рублей. Заказывают цветы дороже 100 тысяч – очень редко.