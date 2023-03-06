Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Нетипичный инцидент произошел в новосибирском салоне «Цветы Афродиты». Молодой человек заказал букет из лилий на круглую сумму – 150 тысяч рублей. Цветы были на день рождения дамы.
Над композицией букета трудились 7 флористов. Лилии дополнили дельфиниумами, эустомами, солидаго, берграссом. Для транспортировки букета использовали грузовик, пишет BFM.
Прохожие удивлялись роскошному букету и делали с ним фотографии, пока тот ехал до обладательницы. Примечательно, но это был самый дорогой заказ для флористов за 20 лет.
Как рассказала Atas.info флорист с 3-х летним стажем Нина Г., средняя цена за цветы перед 8 Марта составляет от 1,5 до 5 тысяч рублей. Дорогие букеты считаются от 10-40 тысяч рублей. Заказывают цветы дороже 100 тысяч – очень редко.
Напомним, что в Новосибирске на капотах машин в этом году продают больше мимоз, чем тюльпанов.