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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

В Новосибирске парень купил роскошный букет лилий для девушки за 150 тысяч рублей

6 марта 2023, 09:54
Фото: 1MI
Мужчина подарил букет своей возлюбленной
Букет цветов за 150 тысяч рублей заказал новосибирец для своей девушки – для доставки потребовался грузовик.

Нетипичный инцидент произошел в новосибирском салоне «Цветы Афродиты». Молодой человек заказал букет из лилий на круглую сумму – 150 тысяч рублей. Цветы были на день рождения дамы.

Над композицией букета трудились 7 флористов. Лилии дополнили дельфиниумами, эустомами, солидаго, берграссом. Для транспортировки букета использовали грузовик, пишет BFM.

Прохожие удивлялись роскошному букету и делали с ним фотографии, пока тот ехал до обладательницы. Примечательно, но это был самый дорогой заказ для флористов за 20 лет.

Как рассказала Atas.info флорист с 3-х летним стажем Нина Г., средняя цена за цветы перед 8 Марта составляет от 1,5 до 5 тысяч рублей. Дорогие букеты считаются от 10-40 тысяч рублей. Заказывают цветы дороже 100 тысяч – очень редко.

Напомним, что в Новосибирске на капотах машин в этом году продают больше мимоз, чем тюльпанов. 

В Новосибирске начали продавать мимозы с капотов машин в канун 8 Марта
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#Цветы#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева
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