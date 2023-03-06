Военнослужащий из Новосибирской области Раис Абдулов погиб в зоне СВО

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Published Сегодня, 01:34
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Updated Сегодня, 01:36
Сибиряк Раис Абдулов отправился в зону проведения специальной военной операции из Чановского района. Как уточнили в администрации, военнослужащий погиб при исполнении боевой задачи. Произошло это 20 февраля 2023 года.
Когда состоится церемония прощания и похороны, пока не уточняется. В администрации района выразили соболезнования близким бойца.
«Наш земляк отдал свою жизнь за мир и спокойствие не только людей, терпевших издевательства нацистов, но и за безопасность своей страны и ее народа», – говорится в некрологе.
Напомним, что в Новосибирской области 5 марта простились с двумя погибшими на СВО военными – Игорем Табаном и Алексеем Васильевым.