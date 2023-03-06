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Published Сегодня, 01:34

Modified Сегодня, 01:36

Updated Сегодня, 01:36

Военнослужащий из Новосибирской области Раис Абдулов погиб в зоне СВО

6 марта 2023, 01:34
Фото: 1MI
Мужчина погиб 20 февраля
Раис Абдулов, военный из Чановского района Новосибирской области погиб в зоне СВО, сообщается на сайте местной администрации.

Сибиряк Раис Абдулов отправился в зону проведения специальной военной операции из Чановского района. Как уточнили в администрации, военнослужащий погиб при исполнении боевой задачи. Произошло это 20 февраля 2023 года.

Когда состоится церемония прощания и похороны, пока не уточняется. В администрации района выразили соболезнования близким бойца.

«Наш земляк отдал свою жизнь за мир и спокойствие не только людей, терпевших издевательства нацистов, но и за безопасность своей страны и ее народа», – говорится в некрологе.
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Напомним, что в Новосибирской области 5 марта простились с двумя погибшими на СВО военными – Игорем Табаном и Алексеем Васильевым. 

Опубликованы фото погибших на СВО военных из Новосибирской области в феврале 2023
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#Эмилия Губарева#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирская область
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