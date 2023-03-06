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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Жители Новосибирска сэкономят на подарках и букетах к 8 Марта

6 марта 2023, 06:55
Фото: atas.info
Новосибирцы в 2023 году меньше потратят на подарки женщинам 8 Марта
Новосибирцы планируют потратить меньше денег на цветы и подарки на 8 Марта в 2023 году. Об этом сообщают аналитики сервиса SuperJob.

В среднем сибиряк готовиться отдать на презенты женщинам 7 300 рублей. Это на 200 рублей меньше, чем он тратил в прошлом году.

Оказалось, это не мужчины стали скупыми, а цены на подарки и букеты снизились. Сейчас веточку мимозы можно купить за 100 рублей у уличного торговца. Кстати, продажи уже начались на площади Маркса.

В Новосибирске начали продавать мимозы из Абхазии в канун 8 Марта
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Также специалисты отмечают, что всего 39% мужчин на 8 Марта дарить подарки своим женщинам не собираются вовсе. А на 23 февраля 40% женщин ничего не дарили своим половинкам.

В среднем дамы тратят на подарки сильному полу по 3 000 рублей, а мужчины около 4 000. Самые дорогие покупки совершают к празднику жители Москвы, Красноярска и Екатеринбурга.

#Алина Шефер#8 Марта#Подарки#Цветы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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