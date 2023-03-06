Жители Новосибирска сэкономят на подарках и букетах к 8 Марта

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
В среднем сибиряк готовиться отдать на презенты женщинам 7 300 рублей. Это на 200 рублей меньше, чем он тратил в прошлом году.
Оказалось, это не мужчины стали скупыми, а цены на подарки и букеты снизились. Сейчас веточку мимозы можно купить за 100 рублей у уличного торговца. Кстати, продажи уже начались на площади Маркса.
Также специалисты отмечают, что всего 39% мужчин на 8 Марта дарить подарки своим женщинам не собираются вовсе. А на 23 февраля 40% женщин ничего не дарили своим половинкам.
В среднем дамы тратят на подарки сильному полу по 3 000 рублей, а мужчины около 4 000. Самые дорогие покупки совершают к празднику жители Москвы, Красноярска и Екатеринбурга.