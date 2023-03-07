Перед применением азелаиновой кислоты необходимо проконсультироваться с врачом или косметологом. У нее есть противопоказания при некоторых заболеваниях кожи или при аллергической реакции на этот компонент. Купить данную продукцию можно по вполне доступной цене в интернет-магазине Озон ру.