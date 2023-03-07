Было отмечено, что Новосибирск расположен в районе России, который не признан сейсмоопасным. В этом городе здания должны выдерживать до 6 баллов. По мнению специалиста, вопрос в том, соблюдены ли строительные нормативы на территории. При этом важным является мониторинг зданий, которые были построены более чем 25 лет назад.