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Updated Сегодня, 08:43

Будет ли землетрясение в Новосибирске: прогнозы сейсмолога и карта землетрясений

7 марта 2023, 08:43
Фото: 1MI
Будет ли землетрясение в Новосибирске: прогнозы сейсмолога и карта землетрясений
Эксперты неоднократно прогнозировали новые землетрясения в мире. В нашем материале представлена информация о прогнозах землетрясений в Новосибирске, а также сведения о ранее зафиксированных подземных толчках и карта землетрясений, ближайших к Новосибирску.

Ранее голландец Франк Хугербитс составил прогноз, согласно которому сильные землетрясения могут произойти в период с 2 до 7 марта 2023 года. По предсказанию, толчки могут достичь магнитуды свыше 8,5. Отмечается, что есть вероятность сильных толчков в Японии, Пакистане, Греции, на Курильских островах, Камчатке.

Этот прогноз был опровергнут российским ученым Алексеем Завьяловым, который является сотрудником Института физики Земли РАН.

«Прогноз землетрясений по положению планет чем-то похож на астрологию. Напомню, что в 6070 годы прошлого века был бум прогнозов, все пытались найти надежные предвестники. Их оказалось более 600, в том числе и по положению планет, но ни один предвестник, ни их сочетание не дают гарантии, что землетрясение действительно произойдет», — отметил доктор физико-математических наук.

По последним новостям, предприниматели из Новосибирской области направят пострадавшим от толчков земли в Сирии 17 тонн гуманитарной помощи. Согласно комментарию главы Минпромторга по региону Андрея Гончарова, пострадавшие люди получат медикаменты и предметы гигиены, питание.

Будет ли землетрясение в Новосибирске: прогнозы сейсмолога и карта землетрясений
Фото: 1MI

Какие землетрясения были ранее в Новосибирской области?

Согласно новостным источникам, 12.01.2023 в регионе было зафиксировано два землетрясения, которые прошли подряд. Интервал между ними составил 45 минут. Отмечается, что магнитуда оказалась небольшой — показатели составили 3,5 и 3,4.

О причине развития такого явления дал комментарий эксперт единой геофизической службы РАН Александр Еманов. Первые колебания были зафиксированы в Искитимском районе. Впоследствии толчки произошли неподалеку от села Борково.

Согласно комментарию эксперта, каждый из зафиксированных толчков в Новосибирской области имеет связь с организацией горных работ и не опасен для жителей региона.

«Первый толчок с магнитудой 3,5 имеет связь с добычей антрацита в Новосибирске, второй промышленный взрыв. Никаких последствий от такого события нет это примерные максимальные мерки промвзрывов. Ничего такого, что могло бы повредить населению, не произошло», заключил директор Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН.
Карта землетрясений в Новосибирске
Фото: voshod-solnca.ru/earthquake/новосибирск

Отмечается, что годом ранее, в январе 2022 года, в РФ было зафиксировано землетрясение недалеко от Искитима. В январе 2021 года в Новосибирске были выявлены точки, связанные с землетрясением в Монголии.

Наиболее высокая магнитуда в 4,1 балла была зафиксирована в Искитимском районе осенью 2020 года. Эпицентр был найден в Горловском угольном бассейне. Очаг располагался в 100 км от Новосибирска.

Ранее архитектор Андрей Буслаев дал комментарий относительно того, будут ли разрушения в Новосибирске в случае возникновения подземных толчков. Вопросы по поводу качества строительства высотных зданий в городе и соответствию их нормативам стали возникать после стихийного бедствия в Турции.

Было отмечено, что Новосибирск расположен в районе России, который не признан сейсмоопасным. В этом городе здания должны выдерживать до 6 баллов. По мнению специалиста, вопрос в том, соблюдены ли строительные нормативы на территории. При этом важным является мониторинг зданий, которые были построены более чем 25 лет назад.

Нарушения, которые проявляются в виде трещин, отсутствия антикоррозионной обработки, должны стать поводом для капитальных ремонтных мероприятий. Аварийные постройки, которые невозможно восстановить, должны быть снесены.

Отмечается, что соседний город — Бердск — является сейсмоопасным районом. Это означает необходимость применения правил сейсмостойкого строительства, чтобы здания были устойчивы к толчкам в 7 баллов.

Какие землетрясения были ранее в Новосибирской области?
Фото: 1MI
#Новосибирск#Землетрясение
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