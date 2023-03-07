Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
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Updated Сегодня, 02:14
По самым скромным меркам, даже если сделать только маникюр и посетить парикмахера для стрижки и окрашивания, уже получится около 5500 руб.
Красота требует не только жертв, но и денег, поэтому, добавим к этому депиляцию - ноги за 1600 руб и глубокое бикини за 1400 руб.
Белье за 5000 руб. - недорогое, по новосибирским ценам, и платье с валдберис, ламоды или озона, минимум, за 4000 руб.
И, финальный штрих, макияж и укладка - 5000 руб. Для тех женщин, кто привык краситься самостоятельно, можно просто обновить косметику на эту сумму, купить тушь для ресниц, базу под макияж и тон, помаду. Получается, на подготовку к 8 марта в Новосибирске нужно около 22500 руб.
Если на этом не остановиться, а добавить услуги бровиста за 1200 руб., педикюр за 2500 руб. и что-то для души, например, билет в театр за 3000 руб., то сумма уже будет приближаться к 30000 руб.
Для мужчин подготовка к 8 марта в Новосибирске тоже обойдется в приличную сумму. Барбершоп от 1000 руб., маникюр 600 руб. Это не считая цветов, небольшой букетик которых обойдется всего в 700-1000 рублей. А верхних границ просто не существует.
Парень из Новосибирска заказал для девушки огромный букет из лилий, дельфиниумов и других цветов стоимостью 150 тысяч рублей. Для доставки потребовался грузовик.