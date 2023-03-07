И, финальный штрих, макияж и укладка - 5000 руб. Для тех женщин, кто привык краситься самостоятельно, можно просто обновить косметику на эту сумму, купить тушь для ресниц, базу под макияж и тон, помаду. Получается, на подготовку к 8 марта в Новосибирске нужно около 22500 руб.