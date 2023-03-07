Новосибирск закрепляется в статусе ключевого с логистической точки зрения города

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 07:07
Уделение особого внимания именно этому вектору легко объясняется увеличением объёмов грузопотока, который в основном проходит через один из крупнейших центров Сибири и третий по грузообороту город страны – Новосибирск.
Локация города чрезвычайно удобна для торговых компаний, транспортных операторов и производств с логистической точки зрения – Новосибирск стоит на федеральной автотрассе М10 «Россия» и Транссибирской ж/д магистрали, а также имеет прямые выходы в азиатские страны, в том числе Монголию, Казахстан, Китай и др.
В Новосибирск грузы чаще всего проходят через этап сортировки и дальнейшего распределения в другие субъекты РФ. Через город перевозится чаще всего промышленное оборудование, текстиль, запчасти, мебель, электроприборы и шины.
При резкой положительной динамике сегмента e-commerce и других ветвей торговли темпы роста складского рынка в Новосибирске все еще отстают. Представители бизнеса отмечают, что не хватает складских помещений классов А и В+, которые необходимы для выстраивания качественных логистических цепочек для параллельного импорта через государства Азии. Поэтому многие предприятия предпочитают не арендовать склады, не находя для себя нужные помещения, и обращаться к услугам перевозчиков.
Склады логистических операторов располагаются в стратегически важных локациях, а при повышении спроса компании увеличивают свои мощности. Например, ГК «Деловые Линии» зафиксировала рост грузооборота в Новосибирске до 30%. Чтобы лучше справляться с выросшей загрузкой компания увеличила свои складские мощности за счет переезда на другой объект. Новый терминал площадью 24 тыс. кв. м. располагается в черте города на ул. Петухова.
Эксперты логистической отрасли убеждены, что грузооборот в Новосибирске будет продолжать наращивать свои показатели – и обгонять уровень складских мощностей. При таком дисбалансе старые здания будут быстрее ремонтироваться, а новые – строиться. Если же ситуация останется как прежде, бизнес будет продолжать пользоваться 3PL-услугами профессиональных логистов или же прокладывать новые для себя маршруты.