Новосибирск закрепляется в статусе ключевого с логистической точки зрения города

При резкой положительной динамике сегмента e-commerce и других ветвей торговли темпы роста складского рынка в Новосибирске все еще отстают. Представители бизнеса отмечают, что не хватает складских помещений классов А и В+, которые необходимы для выстраивания качественных логистических цепочек для параллельного импорта через государства Азии. Поэтому многие предприятия предпочитают не арендовать склады, не находя для себя нужные помещения, и обращаться к услугам перевозчиков.