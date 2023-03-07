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Published Сегодня, 02:45

Modified Сегодня, 02:48

Updated Сегодня, 02:48

В Новосибирске 3-летний ребенок заперся в квартире от матери

7 марта 2023, 02:45
Фото: 1MI
В Новосибирске 3-летнего мальчика заперли в квартире
Новосибирские спасатели выезжали на помощь к трехлетнему мальчику, который заперся в квартире. Инцидент произошел вечером 6 марта, сообщает МАСС.

Специалистам позвонила мама ребенка. Она рассказала, что сын не открывает дверь в квартиру на улице Жуковского.

Прибывшие на адрес спасатели выяснили, что мальчик дома один. При этом ему всего 3 года. С помощью специальных инструментов они открыли дверь и впустили мать.

Ребенок не пострадал. Даже не потребовалась помощь медиков.

Напомним, ранее 4-летний мальчик упал со стула в ванне и разбил голову. Ему не стали оказывать помощь в травмпункте, и мама заявила об этом в полицию.

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#Алина Шефер#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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