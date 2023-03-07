В Новосибирске 3-летний ребенок заперся в квартире от матери

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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Updated Сегодня, 02:48
Специалистам позвонила мама ребенка. Она рассказала, что сын не открывает дверь в квартиру на улице Жуковского.
Прибывшие на адрес спасатели выяснили, что мальчик дома один. При этом ему всего 3 года. С помощью специальных инструментов они открыли дверь и впустили мать.
Ребенок не пострадал. Даже не потребовалась помощь медиков.
Напомним, ранее 4-летний мальчик упал со стула в ванне и разбил голову. Ему не стали оказывать помощь в травмпункте, и мама заявила об этом в полицию.