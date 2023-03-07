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Published Сегодня, 01:16

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Updated Сегодня, 01:18

В Новосибирске Toyota протаранила ограждение возле остановки «Труд»

7 марта 2023, 01:16
Фото: АСТ-54/ВК
В Новосибирске водитель Toyota влетел в ограждение в Новосибирске
Водитель автомобиля Toyota влетел на скорости в ограждение в Новосибирске. Очевидцы рассказали о ДТП в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Мужчина за рулем иномарки попал в аварию поздно вечером 6 марта. На своей «Тойота Королла» он врезался в металлическое ограждение возле остановки «Труд» на Большевистской.

Жители соседних домов успели сфотографировать момент ДТП из окон своих квартир. На кадрах, водитель самостоятельно покинул автомобиль. По всей видимости, он не пострадал.

На место приезжали инспекторы ДПС и составляли протокол. Сейчас они выясняют детали аварии.

#Алина Шефер#ДТП#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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