В Новосибирске Toyota протаранила ограждение возле остановки «Труд»

Posted Сегодня, 01:16
Published Сегодня, 01:16
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Updated Сегодня, 01:18
Мужчина за рулем иномарки попал в аварию поздно вечером 6 марта. На своей «Тойота Королла» он врезался в металлическое ограждение возле остановки «Труд» на Большевистской.
Жители соседних домов успели сфотографировать момент ДТП из окон своих квартир. На кадрах, водитель самостоятельно покинул автомобиль. По всей видимости, он не пострадал.
На место приезжали инспекторы ДПС и составляли протокол. Сейчас они выясняют детали аварии.