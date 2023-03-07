Воры-обжоры украли у новосибирца 30 кг мяса: они вернулись за добавкой и были пойманы

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
Мясо лежало на веранде дома и привлекло голодных воришек. Ночью 5 марта они по-тихому проникли внутрь и вынесли в рюкзаках 30 килограммов мяса.
Им этого оказалось мало и через некоторое время мужчины вернулись в дом за добавкой. Только на этот раз они разбили стекла. Шум услышала хозяйка и вызвала полицию.
«По горячим следам полицейские задержали местных жителей возрасте 32 и 30 лет. Ранее их судили. Часть похищенного вернули владельцам», - сообщили в ведомстве.
Теперь мужчин будут судить за кражу. Сейчас их отпустили домой по подписке о невыезде.