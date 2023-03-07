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Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

Воры-обжоры украли у новосибирца 30 кг мяса: они вернулись за добавкой и были пойманы

7 марта 2023, 03:40
Фото: 1MI
В Новосибирской области воришки украли 30 кг мяса

В Новосибирской области воры украли из частого дома 30 килограммов мяса

Двое жителей Колывани в Новосибирской области вломились в частный дом и украли 30 кг мяса. Об этом рассказали в ГУ МВД региона.

Мясо лежало на веранде дома и привлекло голодных воришек. Ночью 5 марта они по-тихому проникли внутрь и вынесли в рюкзаках 30 килограммов мяса.

Им этого оказалось мало и через некоторое время мужчины вернулись в дом за добавкой. Только на этот раз они разбили стекла. Шум услышала хозяйка и вызвала полицию.

«По горячим следам полицейские задержали местных жителей возрасте 32 и 30 лет. Ранее их судили. Часть похищенного вернули владельцам», - сообщили в ведомстве.

Теперь мужчин будут судить за кражу. Сейчас их отпустили домой по подписке о невыезде.

#Алина Шефер#Кража#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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