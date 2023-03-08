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Updated Сегодня, 02:48
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области опубликовала акт экспертизы, по результатам которой единая охранная зона объектов культурного наследия регионального значения установлена для домов по адресам Декабристов, 84 и 88а, улица Якушева, 142, 144 и 148, Зыряновская, 133/1 (вокзал Новосибирск-Южный) и пакгауза в 30 метрах от него.
Часть домов жилые и находятся в частной собственности, часть находится в муниципальной собственности, признаны ветхими, люди из них расселены, а строения пострадали от пожара.
Так же охранная зона объекта культурного наследия регионального значения определена для водонапорной башни на пересечении улиц Декабристов и Коммунстроевской, и для Дома культуры им. Попова на Добролюбова, 12 (построен в 1957 году по проекту архитектора Леонова)
За исключением дома культуры все строения возведены в начале 20 века для станции Ново-Николаевск Алтайской железной дороги и являются ярким примером станционных сооружений тех лет.