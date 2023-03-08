Так же охранная зона объекта культурного наследия регионального значения определена для водонапорной башни на пересечении улиц Декабристов и Коммунстроевской, и для Дома культуры им. Попова на Добролюбова, 12 (построен в 1957 году по проекту архитектора Леонова)