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Охранную зону для исторического комплекса зданий Алтайской ж/д создали в Новосибирске

8 марта 2023, 02:46
Фото: 2gis
Лыше всего сохранилось здание вокзала Новосибирск-Южный

Исторический комплекс Алтайской ж\д поставили под охрану в Новосибирске

Девять кирпичных строений в Октябрьском районе Новосибирска объединили в единую охранную зону. В большинстве своем эти здания были построены в начале 20 века для нужд Алтайской железной дороги

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области опубликовала акт экспертизы, по результатам которой единая охранная зона объектов культурного наследия регионального значения установлена для домов по адресам Декабристов, 84 и 88а, улица Якушева, 142, 144 и 148, Зыряновская, 133/1 (вокзал Новосибирск-Южный) и пакгауза в 30 метрах от него.

Часть домов жилые и находятся в частной собственности, часть находится в муниципальной собственности, признаны ветхими, люди из них расселены, а строения пострадали от пожара.

Некоторые здания находятся в плачевном состоянии
Фото: 2gis

Так же охранная зона объекта культурного наследия регионального значения определена для водонапорной башни на пересечении  улиц Декабристов и Коммунстроевской,  и для Дома культуры им. Попова на Добролюбова, 12 (построен в 1957 году по проекту архитектора Леонова)

За исключением дома культуры все строения возведены в начале 20 века для станции Ново-Николаевск Алтайской железной дороги и являются ярким примером станционных сооружений тех лет.

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#Город#Новосибирск
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