Итог матча 1:4, и это третье поражение подряд в серии плей-офф. Счет в серии 3:1 в пользу "Авангарда", следующая игра пройдет в Омске на G-Drive Арена в пятницу, 10 марта. И она может стать последней для "Сибири" в этом сезоне. Игра в серии плей-офф идет до четырех побед и "Авангард" от выхода в полуфинал отделяет только один выигранный матч.