Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В среду, 8 марта "Сибирь" на своем льду принимала омский "Авангард". Для "злых снеговиков" игра в очередной раз сложилась неудачно. Несмотря на значительное преимущество в бросках по створу ворот соперника, игра строилась по принципу "хозяева атакуют, а гости забрасывают".
Итог матча 1:4, и это третье поражение подряд в серии плей-офф. Счет в серии 3:1 в пользу "Авангарда", следующая игра пройдет в Омске на G-Drive Арена в пятницу, 10 марта. И она может стать последней для "Сибири" в этом сезоне. Игра в серии плей-офф идет до четырех побед и "Авангард" от выхода в полуфинал отделяет только один выигранный матч.