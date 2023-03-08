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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

"Сибирь" проиграла третий матч подряд в серии плей-офф 2023

8 марта 2023, 13:03
Фото: аккаунт ХК "Сибирь" в ВК
Преимущество по броскам в этом матче было за "Сибирью"

ХК "Сибирь" проиграл "Авангарду" 8 марта и находится на грани вылета из плей-офф

Третий матч в плей-офф новосибирская "Сибирь" проиграла "Авангарду". "Злых снеговиков" от вылета из турнирной таблицы отделяет один проигрыш

В среду, 8 марта "Сибирь" на своем льду принимала омский "Авангард". Для "злых снеговиков" игра в очередной раз сложилась неудачно. Несмотря на значительное преимущество в бросках по створу ворот соперника, игра строилась по принципу "хозяева атакуют, а гости забрасывают".

Итог матча 1:4,  и это третье поражение подряд в серии плей-офф. Счет в серии 3:1 в пользу "Авангарда", следующая игра пройдет в Омске на G-Drive Арена в пятницу, 10 марта. И она может стать последней для "Сибири" в этом сезоне. Игра в серии плей-офф идет до четырех побед и "Авангард" от выхода в полуфинал отделяет только один выигранный матч.

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