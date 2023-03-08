Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
В течение четырех лет подполковник запаса Евгений Поляков вынужден жить без паспорта. В полиции отказывают в выдаче основного документа взамен украденного в 2019 году. Как говорят в региональном управлении МВД, они никак не могут установить, что Евгений Поляков именно тот, за кого себя выдает.
Поляков служил во Владивостоке, 13 лет назад вышел в отставку. Полиция направила запрос на Дальний Восток, но этой военной части давно не существует. В Минобороны ответили, что у их списках Евгений Поляков не значится. Родственников у него нет, а все документы, кроме партбилета КПРФ, украли вместе с паспортом.
Если личность Евгения Полякова полиция не сможет подтвердить самостоятельно, то ее придется устанавливать через суд, пишет издание "Прецедент".