Поляков служил во Владивостоке, 13 лет назад вышел в отставку. Полиция направила запрос на Дальний Восток, но этой военной части давно не существует. В Минобороны ответили, что у их списках Евгений Поляков не значится. Родственников у него нет, а все документы, кроме партбилета КПРФ, украли вместе с паспортом.