atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

В Новосибирске 4 года не могут восстановить паспорт подполковнику запаса

8 марта 2023, 05:40
Фото: 1MI
Паспорт украли вместе с другими документами

Полиция Новосибирска 4 года не может подтвердить личность офицера в отставке

Полиция Новосибирска в течение четырех лет отказывает офицеру запаса Евгению Полякову в выдаче паспорта взамен украденного. Силовики говорят, что не могут восстановить личность бывшего военного

В течение четырех лет подполковник запаса Евгений Поляков вынужден жить без паспорта. В полиции отказывают в выдаче основного документа взамен украденного в 2019 году. Как говорят в региональном управлении МВД, они никак не могут установить, что Евгений Поляков именно тот, за кого себя выдает.

Поляков служил во Владивостоке, 13 лет назад вышел в отставку. Полиция направила запрос на Дальний Восток, но этой военной части давно не существует. В Минобороны ответили, что у их списках Евгений Поляков не значится. Родственников у него нет, а все документы, кроме партбилета КПРФ, украли вместе с паспортом.

Если личность Евгения Полякова полиция не сможет подтвердить самостоятельно, то ее придется устанавливать через суд, пишет издание "Прецедент".

Читайте также:
Не смог слетать в Крым, потому что умер: новосибирец требует компенсации от МВДВ Новосибирске мужчина пытался взять кредит по чужому паспортуРевнивец порвал паспорт девушки, чтобы она не уехала к другому мужчине в Новосибирск
#Паспорт#МВД#Офицер#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Дорогая, с 8 марта! Сколько женщины вкладывают в подготовку к 8 марта
Вчера, 02:12
"Сибирь - Авангард" плей-офф КХЛ 8 марта 2023: во сколько смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 03:50
Самые пьющие районы города назвали в Новосибирске
Сегодня, 03:06
Новосибирский летчик Александр Бондарев погиб в небе над Донбассом
Вчера, 08:28
«Дура, в голове утопия»: новосибирцы раскритиковали уехавшую на СВО мать троих детей
Вчера, 04:57
Дом известного фермера Пяткова сгорел под Новосибирском. Он остался в трико и босиком
Вчера, 07:43