Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В первую очередь нужно заметить, что тенденция выноса промплощадок за городскую черту и строительство на освободившейся территории жилья – отнюдь не примета последних десятилетий. Об освобождении территории Новосибирска от промзон заговорили еще в начале 60-х годов, а окончательно постулат о необходимости размещения крупных промышленных объектов на расстоянии 100 километров от города была оформлена в Генплане 1968 года. Но это положение было реализовано лишь частично – в области были построены несколько филиалов крупных новосибирских заводов.
В редакции Генплана 2007 года уже прямо говорилось о необходимости именно выноса из города существующих промплощадок. В этих рамках была застроены территории жиркомбината, молокозавода и завода пластмассовых изделий в Центральном районе, на землях тепличного комбината в Ленинском районе выросла вторая очередь микрорайона "Горский", продолжается застройка территории завода НЭВЗ в Заельцовском районе и промплощадки в районе улицы Декабристов в Октябрьском районе.
Но в подавляющем большинстве случаев такая застройка обусловлена не переносом производства, а его полной остановкой и банкротством предприятий, либо же значительным сокращением деятельности заводов. И этот процесс Новосибирске продолжается. Смотрим, какие еще промплощадки могут изменить свое изначальное предназначение.
Самая известная, одна из самых больших в городе, промплощадка оборонного завода "Сибсельмаш" в Ленинском районе, по сути, давно превратилась в большой торгово-логистический комплекс, а производства, расположенные на арендованных площадях цехов, по большей части, далеки от первоначального заводского профиля.
План реновации территории был представлен текущим собственником, ООО "Меркас" из Москвы, в августе 2022 года в рамках традиционной выставки "Технопром" в Новосибирске. Речь идет о создании так называемого научно-производственного парка "Сибсельмаш", который будет включать офисные и торговые здания, рестораны, рынок и жилую застройку. Проект предусматривает сохранение части производственных помещений, однако там будет размещено так называемое "легкое производство", не предусматривающее создание санитарно-защитных зон. То есть, речь идет о складах и сборочных цехах.
Предполагается, что проект будет реализован в три этапа и рассчитан на промежуток с 2023 по 2033 год.
Комплекс больничного городка по улице Семьи Шамшиных в Центральном районе планируется отдать под новое строительство. Что точно появится на этой территории, пока неизвестно, однако губернатор Новосибирской области Андрей Травников в январе 2023 годе заявил, что в конце текущего года медицинское учреждение переедет в новые корпуса, за чертой Новосибирска, в районе поселка Садовый. Строительство современной инфекционной больницы там ведет инвестиционно-строительный холдинг "К1" в рамках государственно-частного партнерства.
По словам Травникова, он дал поручение соответствующим региональным структурам совместно с мэрий Новосибирска подготовить концепцию освоения территории, где сейчас находится инфекционная больница № 1. Речь идет о продаже земли и зданий, деньги от сделки пойдут в региональный бюджет. И, безусловно, что подобный земельный участок – лакомый кусок для застройщиков.
Между тем, сами исторические лечебные корпуса имеют все признаки объектов культурного наследия. А первый корпус, построенный в 1912 году по проекту архитектора Раммана, уже получил статус памятника архитектуры регионального значения.
Энтузиасты предлагают рассмотреть возможность придания статуса памятника и другим корпусам, где можно было бы, например, разместить Музей истории медицины Новосибирска и культурные пространства.
Кстати, по соседству с инфекционной больницей, на улице Фрунзе расположен земельно-имущественный комплекс кондитерской фабрики, на территории которого так же может появиться жилой комплекс.
Новость о том, что собственник аффинажного завода в Октябрьском районе, расположенного на перекрестке улиц Кирова и Бориса Богаткова, намерен сменить статус земельного участка с земель промышленного назначения на зону общественного-делового назначения с размещением жилых объектов прозвучала в конце февраля 2023 года в ходе заседания комиссии по внесению изменений в Генплан Новосибирска. Представителей собственников завода на заседании не было, рассмотрение вопроса отложили.
По информации городских властей, владельцы завода намерены перенести производство за черту Новосибирска, хотя последнее годы производство золота становится нерентабельным и объемы непосредственной деятельности, связанной с аффинажем, серьезно сократились.
Земельно-имущественный комплекс на площади более 3 га сегодня принадлежит московской предпринимательнице Лилии Пономаревой. По информации "Коммерсанта", она никогда не имела отношения к промышленности, ранее владела рестораном Центрального дома литераторов в Москве и антикварной галереей.
В реализации планов строительства жилья и деловых корпусов собственник столкнется с двумя проблемами. Во-первых, на территории расположено бывшее здание сельхозтехникума и Института марксизма-ленинизма, построенное в 1927 года по проекту архитектора Гордеева и имеющее статус памятника архитектуры регионального значения. Во-вторых, аффинажный процесс связан с использованием ртути и на участки придется проводить серьезные работы по демеркуризации.
Собственники швейной фабрики "Синар", расположенной на улице Серебренниковской в самом центре Новосибирска заявили о желании перенести производство на окраину города, а на существующей площадке построить жилой комплекс премиум-класса осенью 2021 года. К тому времени уже был готов его проект, а мэрия отнесла территорию фабрики к зоне перспективной функциональной застройки.
Однако в итоге проект отправили на доработку: под вопросом осталась обеспеченность местами в детсадах и школах жителей планируемого ЖК. Позже заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка заявил, что место для переноса производства пока не определено, и подобный переезд может состояться не ранее, чем через пять лет.
Кроме того, в желание собственников застроить территорию традиционно вмешивался исторический фактор: на территории "Синара" находится одноэтажный кирпичный особняк, построенный в 1909 году, раньше он был частью усадьбы А. П. Горностаева, теперь в нем находится фабричный музей. Он и первое производственное здание, расположенное вдоль Серебренниковской, по мнению краеведов, обладали признаками объектов культурного наследия. Однако в мае 2022 года специалисты Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области отказались признавать эти строения памятниками.
Гигантская территория АО "Новосибирский мясоконсервный комбинат" (НМК) в районе улиц Сухарная и Дуси Ковальчук в Заельцовском районе уже давно не в полной мере используется для производства мясных полуфабрикатов. При этом промзона разделена на множество земельных участков с разными хозяевами, часть из которых прямо или косвенно контролирует НМК, а часть принадлежит сторонним бизнесменам. Ранее было объявлено, что НМК намерен избавиться от части производственных участков и продать эту землю.
В свою очередь, в мэрии Новосибирска предлагают развивать эту зону в рамках так называемой зоны КРТ – комплексного развития территорий. Подобный подход предусматривает реновацию промзоны с появлением жилья и социальных объектов. Но подобное решение до сих пор не принято.
Часть промзоны занимают корпуса "Сибирской продовольственной компании", и как ранее заявляли представители менеджмента, продовольственный холдинг не намерен рассматривать возможность переноса производства в другое место.
Это далеко не полный перечень промзон, которые могут быть отданы под застройку. Не определена судьба комплекса зданий бывшего химзавода на улице Фабричной, туманны перспективы промплощадки оловозавода в Кировском районе, которую, согласно Генплану, к 2030 году должны вынести за городскую территорию. В январе 2023 года стало известно о том, что завод "Тяжстанкогидропресс", несколько лет находящийся в глубочайшем кризисе, прибрела новосибирская компания "Сибпроектлеспром" всего за 47,7 млн рублей. О планах нового собственника ничего не сообщается, но вряд ли можно говорить о полномасштабном восстановлении производства.