Часть промзоны занимают корпуса "Сибирской продовольственной компании", и как ранее заявляли представители менеджмента, продовольственный холдинг не намерен рассматривать возможность переноса производства в другое место.



Это далеко не полный перечень промзон, которые могут быть отданы под застройку. Не определена судьба комплекса зданий бывшего химзавода на улице Фабричной, туманны перспективы промплощадки оловозавода в Кировском районе, которую, согласно Генплану, к 2030 году должны вынести за городскую территорию. В январе 2023 года стало известно о том, что завод "Тяжстанкогидропресс", несколько лет находящийся в глубочайшем кризисе, прибрела новосибирская компания "Сибпроектлеспром" всего за 47,7 млн рублей. О планах нового собственника ничего не сообщается, но вряд ли можно говорить о полномасштабном восстановлении производства.