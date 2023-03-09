Корпорация МСП направила 25 млрд на поддержку сельского хозяйства в России

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Отечественный бизнес в 2022 году привлек свыше 1900 кредитов от банков, выступающих партнерами проекта. Этот показатель вчетверо выше того, который был зафиксирован за аналогичный период 2021 года, пишут РИА-Новости.
Из заявления гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича следует, что оказание поддержки отечественным сельхозпроизводителям является одним из ключевых направлений деятельности компании.
«По Программе стимулирования кредитования (ПСК), реализуемой совместно с Банком России, малые и средние сельхозпредприятия в прошлом году получили почти 400 кредитов на общую сумму 7,4 миллиарда рублей, - сообщил Исаевич. - Еще 18,3 миллиарда кредитных средств было выделено МСП-аграриям с гарантиями и поручительствами, под которые они привлекли более 1,5 тысячи кредитов. Средняя сумма кредита составляла 13 миллионов рублей».
Список субъектов РФ, лидирующих по объемам оказанной финансовой помощи МСП сельскохозяйственной отрасли, выглядит следующим образом: Краснодарский край, Ростовская, Новосибирская, Омская, Волгоградская, Саратовская, Воронежская области и Красноярский край.
Позиции лидеров по объемам финансирования сельскохозяйственных МСП заняли в прошлом году такие банковские организации: ВТБ, Сбер, «ФК Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк, «Кубань Кредит» и Альфа-Банк.
С целью оказания помощи в привлечении займов Корпорация МСП предоставляет представителям бизнеса так называемые «зонтичные» поручительства. На кредитование могут рассчитывать в результате предприниматели, не располагающие нужными суммами залогов.
Для поддержки МСП, в том числе и сельскохозяйственных, в России реализуют в настоящее время ряд программ и сервисов. Почти все они доступны для бизнесменов в онлайн-формате на цифровой платформе МСП.РФ, сообщил Исаевич. Ее создали и активно развивают в рамках реализации масштабного национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Курирует его первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Благодаря сервису «Производственная кооперация и сбыт» упрощается поиск рынков сбыта, и МСП успешно поставляют свою продукцию ведущим федеральным компаниям и торговым сетям, резюмировал Исаевич.