Корпорация МСП направила 25 млрд на поддержку сельского хозяйства в России

Для поддержки МСП, в том числе и сельскохозяйственных, в России реализуют в настоящее время ряд программ и сервисов. Почти все они доступны для бизнесменов в онлайн-формате на цифровой платформе МСП.РФ, сообщил Исаевич. Ее создали и активно развивают в рамках реализации масштабного национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Курирует его первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Благодаря сервису «Производственная кооперация и сбыт» упрощается поиск рынков сбыта, и МСП успешно поставляют свою продукцию ведущим федеральным компаниям и торговым сетям, резюмировал Исаевич.