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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Пьяного пассажира сняли с рейса Улан-Удэ – Новосибирск

9 марта 2023, 06:28
Фото: 1MI
Пассажиру в состоянии опьянения отказали в перелете из Улан-Удэ в Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Житель Алтайского края поплатился за то, что пытался попасть в самолет в нетрезвом виде. Бортпроводники заявили на мужчину в полицию, когда учуяли запах перегара.

Россиянин рассказал, что выпил перед взлетом так, как боится летать. Но эта история не растрогала правоохранителей.

В отделении на нарушителя составили протокол по факту появления в состоянии опьянения в общественных местах. За это мужчине грозит штраф до 1500 рублей или 15 суток ареста.

Напомним, ранее в Новосибирске получила штраф жительница Москвы, которая курила в туалете самолета во время полета.

#Алина Шефер#Самолет#Полиция#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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