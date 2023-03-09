Пьяного пассажира сняли с рейса Улан-Удэ – Новосибирск

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Житель Алтайского края поплатился за то, что пытался попасть в самолет в нетрезвом виде. Бортпроводники заявили на мужчину в полицию, когда учуяли запах перегара.
Россиянин рассказал, что выпил перед взлетом так, как боится летать. Но эта история не растрогала правоохранителей.
В отделении на нарушителя составили протокол по факту появления в состоянии опьянения в общественных местах. За это мужчине грозит штраф до 1500 рублей или 15 суток ареста.
Напомним, ранее в Новосибирске получила штраф жительница Москвы, которая курила в туалете самолета во время полета.