Сеть АЗС «Газпромнефть» разыграет 10 миллионов рублей и 20 миллионов бонусов

Для участия в акции нужно: быть участником программы лояльности «Нам по пути»; совершить акционную заправку от 30 литров бензина, дизеля или сжиженного углеводородного газа (СУГ) в центральном регионе и на юге России, а на Урале и в Сибири – от 25 литров; один раз пройти регистрацию на странице акции в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть». Акционные заправки должны быть оплачены автовладельцами без использования бонусов программы лояльности «Нам по пути». Чем больше акционных заправок за неделю с четверга по среду, тем больше шансов на победу.