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Published Сегодня, 05:46
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Александр Калмыков уехал работать 21 января в Новосибирске, а вечером не вернулся домой. Таксиста искали волонтеры. Спустя два дня его тело нашли в лесу.
В распоряжении правоохранителей были записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как таксист вместе с пассажиром вышел из автомобиля и пошел от СТО в сторону кладбища. Его тело нашли на расстоянии километра от машины.
Однако следователи СУ СК региона заявили, что смерть мужчины не носила криминогенный характер. В возбуждении дела было отказано.
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