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Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Загадочная смерть таксиста из Новосибирска - уголовное дело отказались возбуждать

9 марта 2023, 05:46
Фото: 1MI
Причины смерти не названы

Следователи не нашли криминала в загадочной смерти таксиста из Новосибирска

Тело таксиста нашли в лесу Заельцовского района Новосибирска. Незадолго до гибели он попал на камеры – сибиряк шел с пассажиром в сторону кладбища. Следователи не нашли криминала в его смерти.

Александр Калмыков уехал работать 21 января в Новосибирске, а вечером не вернулся домой. Таксиста искали волонтеры. Спустя два дня его тело нашли в лесу.

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В распоряжении правоохранителей были записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как таксист вместе с пассажиром вышел из автомобиля и пошел от СТО в сторону кладбища. Его тело нашли на расстоянии километра от машины.

Однако следователи СУ СК региона заявили, что смерть мужчины не носила криминогенный характер. В возбуждении дела было отказано.

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#Эмилия Губарева#Погиб#Таксист#Общество#Город#Криминал#Новосибирск
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