Способ 3. Можно зайти в личный кабинет на сайте МУП «САХ» под тем же логином и паролем, который был у вас на сайте ООО «Экология-Новосибирск». Этот способ работает только для тех, у кого был личный кабинет на сайте предыдущего регистратора («Экология-Новосибирск». Там лицевые счета уже внесены. Но оплатить в личном кабинете пока не удастся, как сообщили в пресс-службе МУП «САХ», компания подключает банковские платежи к личным кабинетам, это будет сделано в течение нескольких дней.