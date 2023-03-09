Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
«Начисление платы за услугу по обращению с ТКО произведено с 11 по 28 февраля 2023 года. На территории Новосибирской области ежемесячная плата за услугу по обращению с ТКО на одного человека не изменилась и составляет 79 рублей 09 копеек в месяц. МУП „САХ“ за 18 дней февраля начислило на одного человека 50 рублей 84 копейки», — сообщили в пресс-службе МУП «Спецавтохозяйство».
Как проверить, правильно ли вам начислили сумму за вывоз мусора в феврале? Нужно зайти в систему оплаты, которой вы пользуетесь для оплаты коммунальных услуг.
Оплатить коммунальную услугу по обращению с ТКО можно по адресу в платежных системах «Платосфера» и «Квартплата+», СберБанк Онлайн, а также на сайтах «Квартплата+» и «Новосибирскэнергосбыт». Платежи также принимают кассы партнеров Системы «Город» и в отделениях банка ПАО Сбербанк. В платежных системах новые лицевые счета видны автоматически, а для оплаты через кассы, на сайте или в банке нужно знать новый лицевой счет в МУП «САХ».
Способ 1. Нужно написать вопрос в комментариях в группе МУП «Спецавтохозяйство» «ВКонтакте». Техническая поддержка группы отвечает на эти вопросы, хотя ответ иногда приходится ждать. Можно также позвонить в call-центр компании по телефону +7 (383) 363-04-11. Но поскольку call-центр работает первые дни, дозвониться очень проблематично: «Перед вами в очереди более 25 звонков». Поэтому можно воспользоваться более быстрыми способами.
Способ 2. Скачать с сайта мупсах.рф реестр лицевых счетов. МУП «Спецавтохозяйство» сообщило, что на 1 марта открыто 1 250 000 счетов. Файлы с этими счетами есть на сайте МУП «САХ», но найти там свой лицевой счет среди сотен тысяч не так-то просто.
Скачанный файл сначала нужно открыть для редактирования, иначе в нем невозможно ничего найти. При поиске лицевого счета по адресу могут возникнуть проблемы. Например, вводим в поиск адрес «Красный проспект» и получаем ответ «Не найдено».
Оказывается, чтобы найти лицевой счет в домах на Красном проспекте в поиск нужно вводить «Пр-кт Красный». Еще один нюанс, после ввода улицы перед номером дома нужно поставить запятую, так же, как и перед номером квартиры, например, «ул. Кропоткина, 121, 109», только тогда поиск по файлу находит адрес. Если хоть одна запятая пропущена или улица набрана не так как в файле, поиск не работает. Это значительно снижает вероятность найти свой лицевой счет в файле и делает поиск настоящим квестом.
Способ 3. Можно зайти в личный кабинет на сайте МУП «САХ» под тем же логином и паролем, который был у вас на сайте ООО «Экология-Новосибирск». Этот способ работает только для тех, у кого был личный кабинет на сайте предыдущего регистратора («Экология-Новосибирск». Там лицевые счета уже внесены. Но оплатить в личном кабинете пока не удастся, как сообщили в пресс-службе МУП «САХ», компания подключает банковские платежи к личным кабинетам, это будет сделано в течение нескольких дней.
Можно оплатить через Сбербанк.Онлайн, реквизиты МУП «Спецавтохозяйство» уже есть в системе. Но предварительно одним из перечисленных выше способов нужно узнать свой лицевой счет. Деньги зачисляют через три дня, а оплачивать нужно до 10 марта. Возникает вопрос, будет ли начислены пени за просрочку платежа.
Как ответили на этот вопрос в пресс-службе МУП «Спецавтохозяйство», согласно Жилищному кодексу РФ с 1 по 30 день просрочки пени не начисляются. Начисление пени начинается с 31 дня просрочки, поэтому оплатить без пени смогут все желающие, так как банковские платежи в личных кабинетах на сайте муп.рф заработают в ближайшие дни. И уже сейчас можно оплачивать через перечисленные выше платежные системы и Сбербанк.Онлайн.