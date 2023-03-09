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Posted Сегодня, 03:09

Published Сегодня, 03:09

Modified Сегодня, 03:11

Updated Сегодня, 03:11

В Новосибирске каждому шестому отказывают в лицензии на оружие

9 марта 2023, 03:09
Фото: 1MI
Новосибирцам чаще стали отказывать в лицензии на оружие
Лицензию на оружие не получил каждый шестой житель Новосибирска в 2022 году. С чем это связанно рассказали в Минздраве региона 8 марта.

Чтобы купить первое оружие необходимо отправить заявку в лицензионный центр Росгвардии, после пройти медицинское освидетельствование. Но с последним могут возникнуть трудности так, как с 1 марта прошлого года в стране изменили правила прохождения медкомиссии. Число отказов из-за этого выросло в Новосибирске до 14,5%.

Теперь справку могут выдавать только врачи гос- и муниципальных больниц. Раньше такое право имели и частные клиники.

В министерстве здравоохранения области пояснили, что процедура включает осмотр психиатром, наркологом, а также химико-токсикологическое исследование на наличие в крови наркотиков. Ее должен пройти каждый желающий приобрести оружие, а владельцы повторно приходят на комиссию 1 раз в 5 лет.

#Оружие#Лицензия#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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