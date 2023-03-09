В Новосибирске каждому шестому отказывают в лицензии на оружие

Чтобы купить первое оружие необходимо отправить заявку в лицензионный центр Росгвардии, после пройти медицинское освидетельствование. Но с последним могут возникнуть трудности так, как с 1 марта прошлого года в стране изменили правила прохождения медкомиссии. Число отказов из-за этого выросло в Новосибирске до 14,5%.