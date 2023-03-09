В Новосибирске каждому шестому отказывают в лицензии на оружие

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Чтобы купить первое оружие необходимо отправить заявку в лицензионный центр Росгвардии, после пройти медицинское освидетельствование. Но с последним могут возникнуть трудности так, как с 1 марта прошлого года в стране изменили правила прохождения медкомиссии. Число отказов из-за этого выросло в Новосибирске до 14,5%.
Теперь справку могут выдавать только врачи гос- и муниципальных больниц. Раньше такое право имели и частные клиники.
В министерстве здравоохранения области пояснили, что процедура включает осмотр психиатром, наркологом, а также химико-токсикологическое исследование на наличие в крови наркотиков. Ее должен пройти каждый желающий приобрести оружие, а владельцы повторно приходят на комиссию 1 раз в 5 лет.