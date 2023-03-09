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Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

В Новосибирске не все собственники квартир на Линейной получат компенсации

9 марта 2023, 05:47
Фото: atas.info
В Новосибирске не все собственники квартир на Линейной получат компенсации
Мэрия Новосибирска сейчас ведет переговоры с собственниками квартир взорвавшегося дома о выплатах. Некоторые могут остаться без компенсации от властей.

Как пишет «МК в Новосибирске», в доме на Линейной, 39 было 60 квартир. Шесть из них куплены жильцами в ипотеку, три не стоят на учете в Росреестре, а владельцы четырех – погибли.

В муниципалитете до сих пор проводят оценку жилищ, чтобы назначить выплаты собственникам. Сумму компенсации и другие вопросы будут обсуждать с каждым индивидуально.

Напомним, трагедии на улице Линейной произошла 9 февраля в Новосибирске. В доме взорвался газ, обрушились два подъезда. В результате ЧП погибли 15 человек.

#Алина Шефер#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Выплаты#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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