В Новосибирске не все собственники квартир на Линейной получат компенсации

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Как пишет «МК в Новосибирске», в доме на Линейной, 39 было 60 квартир. Шесть из них куплены жильцами в ипотеку, три не стоят на учете в Росреестре, а владельцы четырех – погибли.
В муниципалитете до сих пор проводят оценку жилищ, чтобы назначить выплаты собственникам. Сумму компенсации и другие вопросы будут обсуждать с каждым индивидуально.
Напомним, трагедии на улице Линейной произошла 9 февраля в Новосибирске. В доме взорвался газ, обрушились два подъезда. В результате ЧП погибли 15 человек.