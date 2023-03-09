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Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

В Новосибирской области ребенок впал в кому после отравления алкоголем

9 марта 2023, 03:58
Фото: 1MI
Пятилетний мальчик впал в кому, отравившись алкоголем под Новосибирском
Пятилетний мальчик отравился алкоголем и впал в кому в Новосибирской области. Об этом пишет Mash Siberia.

По информации источника СМИ, ребенка воспитывают пьющие родители. В семье он не единственный несовершеннолетний – есть 4-летняя сестра.

Мальчик попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи смогли его откачать, но он впал в кому.

Об этой ситуации узнали родственники и сейчас пытаются лишить родителей прав воспитывать детей. Они боятся, что трагедия может повториться.

В ГУ МВД по Новосибирской области сейчас эту историю проверяют.  

#Алина Шефер#Дети#Отравление#Алкоголь#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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