В Новосибирской области ребенок впал в кому после отравления алкоголем

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
По информации источника СМИ, ребенка воспитывают пьющие родители. В семье он не единственный несовершеннолетний – есть 4-летняя сестра.
Мальчик попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи смогли его откачать, но он впал в кому.
Об этой ситуации узнали родственники и сейчас пытаются лишить родителей прав воспитывать детей. Они боятся, что трагедия может повториться.
В ГУ МВД по Новосибирской области сейчас эту историю проверяют.