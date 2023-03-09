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Published Сегодня, 03:21

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Updated Сегодня, 03:24

В шоу «Четыре свадьбы» снялась пара из Барабинска – как прошла сельская свадьба

9 марта 2023, 03:21
Фото: шоу «Четыре свадьбы», скриншот
Супруги в браке уже 20 лет. На эту дату они решили обвенчаться

В шоу «Четыре свадьбы» снялась пара из Новосибирской области

Ирина и Алексей – жена и муж из Барабинска приняли участие в шоу «Четыре свадьбы». Пара живет вместе уже 20 лет и на знаменательную дату решила повенчаться.

В шоу «Четыре свадьбы» снялась семейная пара из Новосибирской области. Суть передачи в том, что четыре невесты приезжают на свадьбы к друг другу и оценивают фуршет, зал, образ невесты и жениха. Новый выпуск шоу показали на телеканале «Пятница!» 8 Марта.

Сельская свадьба Ирины и Алексея проходила в Барабинске. Вместе сибиряки живут уже 20 лет. У них трое детей. На фарфоровую свадьбу супруги решили обвенчаться. Бюджет свадьбы был 70 тысяч рублей, стиль – лофт, фишка – напитки покрепче.

По словам Ирины, она не хотела современный праздник, а хотела устроить домашний вечер. Так и получилось. Под конец торжества невеста прыгнула в платье в бассейн, а позже гости увидели фейерверк. Свадьба сибирячки оказалась на 2-м месте и Ирина не выиграла путешествие от шоу.

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Ранее в этом же шоу принимала участие пара из Бердска. Свадьба обошлась молодоженам в 1,5 млн рублей. 

#Шоу#Свадьба#Общество#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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