Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:24
В шоу «Четыре свадьбы» снялась семейная пара из Новосибирской области. Суть передачи в том, что четыре невесты приезжают на свадьбы к друг другу и оценивают фуршет, зал, образ невесты и жениха. Новый выпуск шоу показали на телеканале «Пятница!» 8 Марта.
Сельская свадьба Ирины и Алексея проходила в Барабинске. Вместе сибиряки живут уже 20 лет. У них трое детей. На фарфоровую свадьбу супруги решили обвенчаться. Бюджет свадьбы был 70 тысяч рублей, стиль – лофт, фишка – напитки покрепче.
По словам Ирины, она не хотела современный праздник, а хотела устроить домашний вечер. Так и получилось. Под конец торжества невеста прыгнула в платье в бассейн, а позже гости увидели фейерверк. Свадьба сибирячки оказалась на 2-м месте и Ирина не выиграла путешествие от шоу.
Ранее в этом же шоу принимала участие пара из Бердска. Свадьба обошлась молодоженам в 1,5 млн рублей.