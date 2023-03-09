По словам Ирины, она не хотела современный праздник, а хотела устроить домашний вечер. Так и получилось. Под конец торжества невеста прыгнула в платье в бассейн, а позже гости увидели фейерверк. Свадьба сибирячки оказалась на 2-м месте и Ирина не выиграла путешествие от шоу.