Воровал и грабил: в Новосибирске серийный преступник пойдет под суд

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В Новосибирске 34-летний житель Алтайского края обвиняют в мошенничестве, краже, разбое и грабеже. Летом 2022 года мужчина нападал на взрослых и отнимал телефоны у подростков.
Он просил у прохожих телефон, чтобы позвонить и в итоге убегал с техникой. Затем злоумышленник переводил с этих телефонов деньги на свой счет.
Также мужчина напал на женщину в подъезде, ударил и отобрал ее сумку. Преступник проник в чужой дом и тайно похитил оттуда имущество. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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