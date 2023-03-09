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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Воровал и грабил: в Новосибирске серийный преступник пойдет под суд

9 марта 2023, 04:28
Фото: 1MI
Мужчина напал на женщину в подъезде и отобрал у нее сумку

Дело серийного преступника из Алтайского края рассмотрит новосибирский суд

Житель Алтайского края совершал на территории Новосибирска различные преступления, в частности кражи, мошенничество и разбой. По данным прокуратуры региона, установлена причастность задержанного к 18 случаям нарушения закона.

В Новосибирске 34-летний житель Алтайского края обвиняют в мошенничестве, краже, разбое и грабеже. Летом 2022 года мужчина нападал на взрослых и отнимал телефоны у подростков.

Он просил у прохожих телефон, чтобы позвонить и в итоге убегал с техникой. Затем злоумышленник переводил с этих телефонов деньги на свой счет.

Также мужчина напал на женщину в подъезде, ударил и отобрал ее сумку. Преступник проник в чужой дом и тайно похитил оттуда имущество. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Новосибирске 16-летняя девочка болевым приемом отбила телефон у серийного грабителя
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Также читай о том, как девочка-подросток отбила свой телефон у грабителя. Она применила болевой прием. 

#Эмилия Губарева#Грабеж#Мошенничество#Кража#Разбой#Общество#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Алтайский край
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