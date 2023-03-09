Житель Тбилиси рассказал, грозит ли россиянам опасность на фоне протестов

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
С 7 марта в Грузии не утихают митинги, связанные с новым законопроектом об иноагентах «О прозрачности иностранного влияния». По мнению местных оппозиционеров – это аналог российского закона, и на фоне СВО он отдалит Грузию от вступления в ЕС.
«Для нашей страны этот закон – шаг назад. Мы уже давно пытаемся пробиться в НАТО и ЕС, а сейчас портим отношения, получается, со всеми. Даже президент его не поддержал», - пояснил Лука в разговоре с Atas.info.
Последние несколько дней, по словам собеседника издания, в центре Тбилиси творились жесткие беспорядки. И участвовали в протестах не только грузины, но и белорусы, украинцы и русские. Сейчас обстановка стала спокойнее.
«Из-за нового законопроекта многие ополчились на россиян еще больше. И так отношения были накалены из-за спецоперации. Но все равно их здесь не трогают, могут обидеть словесно – прокричать вслед что-то неприятное, обматерить, но случаев драк, как мне известно, не было. Сейчас весь негатив направляют в сторону силовиков и чиновников. Горожане сжигали их автомобили, метали в них коктейли Молотова. Про ненависть к русским не забыли только украинцы. Хотя в некоторых барах, где работают русские, заверяют, что проводят концерты и выручку потом отправляют на помощь украинскому народу», - рассказал житель Тбилиси.
Лука добавил, что в Грузии всегда проживало много русских, а после начала частичной мобилизации к ним приехали на ПМЖ еще свыше 100 тысяч россиян. Вчера, 8 марта, из-за протестов некоторые рванули обратно на родину и устроили затор на КПП «Верхний Ларс». В соцсетях опять начали осуждать тех, кто сбегает домой в Россию из Грузии, в которой их так радушно приняли.