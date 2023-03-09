Житель Тбилиси рассказал, грозит ли россиянам опасность на фоне протестов

Лука добавил, что в Грузии всегда проживало много русских, а после начала частичной мобилизации к ним приехали на ПМЖ еще свыше 100 тысяч россиян. Вчера, 8 марта, из-за протестов некоторые рванули обратно на родину и устроили затор на КПП «Верхний Ларс». В соцсетях опять начали осуждать тех, кто сбегает домой в Россию из Грузии, в которой их так радушно приняли.