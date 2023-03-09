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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Жительницу Новосибирска терроризирует чат-бот со скандальными новостями

9 марта 2023, 05:13
Фото: 1MI
Сибирячку атаковал в WhatsApp сомнительный чат с рекламой
Неизвестные атаковали жительницу Новосибирска в WhatsApp, добавляя регулярно ее номер в сомнительный чат. Об этом она рассказала Atas.info.

Без разрешения сибирячку уже вторую неделю подряд добавляют в чат под названием «Новости и слухи онлайн №1». Ежедневно там появляются около 500 новых пользователей мессенджера и начинается настоящий спам.

«Админы молчат, как и новоприбывшие люди. Их номера сотнями добавляют в чат, многие, как замечают, сразу покидают его. Я пробыла в нем три дня и за это время группа пару раз сменила название. Раньше были «Честные новости»», - рассказала Atas.info девушка.

Пользователи WhatsApp предполагают, что кто-то таким хитрым и наглым способом пытается заполучить подписчиков. Их уже в группе более 300 человек.

Судя по описанию, в чате хотят транслировать «самые шокирующие новости, скандалы и интриги». Тех, кто выходил из него, добавляли снова – это замкнутый круг, сетуют сибиряки. Журналисту сайта не удалось дозвониться до администрации группы, чтобы выяснить причины такой активности.

#Алина Шефер#WhatsApp#Чат#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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