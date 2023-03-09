Жительницу Новосибирска терроризирует чат-бот со скандальными новостями

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Без разрешения сибирячку уже вторую неделю подряд добавляют в чат под названием «Новости и слухи онлайн №1». Ежедневно там появляются около 500 новых пользователей мессенджера и начинается настоящий спам.
«Админы молчат, как и новоприбывшие люди. Их номера сотнями добавляют в чат, многие, как замечают, сразу покидают его. Я пробыла в нем три дня и за это время группа пару раз сменила название. Раньше были «Честные новости»», - рассказала Atas.info девушка.
Пользователи WhatsApp предполагают, что кто-то таким хитрым и наглым способом пытается заполучить подписчиков. Их уже в группе более 300 человек.
Судя по описанию, в чате хотят транслировать «самые шокирующие новости, скандалы и интриги». Тех, кто выходил из него, добавляли снова – это замкнутый круг, сетуют сибиряки. Журналисту сайта не удалось дозвониться до администрации группы, чтобы выяснить причины такой активности.