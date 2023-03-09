Жительницу Новосибирска терроризирует чат-бот со скандальными новостями

Судя по описанию, в чате хотят транслировать «самые шокирующие новости, скандалы и интриги». Тех, кто выходил из него, добавляли снова – это замкнутый круг, сетуют сибиряки. Журналисту сайта не удалось дозвониться до администрации группы, чтобы выяснить причины такой активности.