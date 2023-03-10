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3-летний ребенок и водитель погибли в жестком ДТП с автобусом под Новосибирском

10 марта 2023, 02:30
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
Ребенок погиб в аварии, еще один малыш пострадал
В Новосибирской области 9 марта произошло смертельное ДТП, в котором погибли ребенок и мужчина, подробности сообщают в ГУ МВД региона.

Авария случилась в 17 часов вечера 9 марта на трассе К-17Р «‎Новосибирск — Кочки — Павлодар»‎. Водитель за рулем автомобиля Honda Civic ехал в поселок Ордынское и потерял управление на 66 км дороги.

Машина врезалась в Toyota Land Cruiser, а затем в рейсовый автобус маршрута «‎Славгород — Новосибирск»‎, которые двигались по встречной полосе.

В ДТП погибли 35-летний водитель Honda и 3-летний мальчик. Еще два пассажира этой машины – 30-летняя женщина и 5-летний ребенок получили травмы и были доставлены в больницу. Другие участники массового ДТП не пострадали.

Появились фото с места смертельного ДТП с новосибирским автобусом на Алтае
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Напомним, что ранее в Алтайском крае произошло смертельное ДТП, в котором погибли два пассажира автобуса. Еще несколько человек пострадали. 

#ДТП#Эмилия Губарева#Дети#Погиб#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирская область
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