3-летний ребенок и водитель погибли в жестком ДТП с автобусом под Новосибирском

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
Modified Сегодня, 02:32
Updated Сегодня, 02:32
Авария случилась в 17 часов вечера 9 марта на трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Водитель за рулем автомобиля Honda Civic ехал в поселок Ордынское и потерял управление на 66 км дороги.
Машина врезалась в Toyota Land Cruiser, а затем в рейсовый автобус маршрута «Славгород — Новосибирск», которые двигались по встречной полосе.
В ДТП погибли 35-летний водитель Honda и 3-летний мальчик. Еще два пассажира этой машины – 30-летняя женщина и 5-летний ребенок получили травмы и были доставлены в больницу. Другие участники массового ДТП не пострадали.
Напомним, что ранее в Алтайском крае произошло смертельное ДТП, в котором погибли два пассажира автобуса. Еще несколько человек пострадали.