Экс-губернатор Новосибирской области Толоконский возглавил «Экспоцентр»

Напомним, Виктор Толоконский занял пост губернатора Новосибирской области в 2000 году и был первым лицом региона 10 лет. Прежде несколько лет возглавлял город Новосибирск в качестве мэра. После 2010 года был назначен сначала полпредом Президента РФ в СФО, а затем - губернатором Красноярского края. В последние годы дистанцировался от политики.