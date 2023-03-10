Экс-губернатор Новосибирской области Толоконский возглавил «Экспоцентр»

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Виктор Толоконский вступил в новую должность 6 марта 2023 года. В конце месяца он будет курировать выставку «МашЭкспо Сибирь». ООО «Новосибирск Экспоцентр» управляет крупнейшим за Уралом выставочным центром МВК «Новосибирск Экспоцентр». Компания специализируется на организация конференций и выставок.
Напомним, Виктор Толоконский занял пост губернатора Новосибирской области в 2000 году и был первым лицом региона 10 лет. Прежде несколько лет возглавлял город Новосибирск в качестве мэра. После 2010 года был назначен сначала полпредом Президента РФ в СФО, а затем - губернатором Красноярского края. В последние годы дистанцировался от политики.
ООО «Новосибирск Экспоцентр» - один из крупных выставочных комплексов в России. Собственником является Екатерина Павлинова, директором - Андрей Ромашевский.