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Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Экс-губернатор Новосибирской области Толоконский возглавил «Экспоцентр»

Сегодня, 04:48
Председателем совета директоров ООО «Новосибирск Экспоцентр » стал бывший губернатор региона и экс-полпред Президента РФ в СФО Виктор Толоконский. Об этом сообщает Infopro54.

Виктор Толоконский вступил в новую должность 6 марта 2023 года. В конце месяца он будет курировать выставку «МашЭкспо Сибирь». ООО «Новосибирск Экспоцентр» управляет крупнейшим за Уралом выставочным центром МВК «Новосибирск Экспоцентр». Компания специализируется на организация конференций и выставок.

Напомним, Виктор Толоконский занял пост губернатора Новосибирской области в 2000 году и был первым лицом региона 10 лет. Прежде несколько лет возглавлял город Новосибирск в качестве мэра. После 2010 года был назначен сначала полпредом Президента РФ в СФО, а затем - губернатором Красноярского края. В последние годы дистанцировался от политики.

ООО «Новосибирск Экспоцентр» - один из крупных выставочных комплексов в России. Собственником является Екатерина Павлинова, директором - Андрей Ромашевский.

Виктор Толоконский продолжит заниматься инвестициями и консалтингом, если не почувствует своей востребованности в политике
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#Алина Шефер#Экспоцентр#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Назначение#Виктор Толоконский
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