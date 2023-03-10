Губернатор Андрей Травников дал старт мероприятий Года педагога и наставника в НСО

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В мероприятии принял участие Губернатор Андрей Травников – глава региона дал официальный старт более чем 500 мероприятиям Года в регионе – часть из них уже начались, многие будут проводиться в течение всего года.
«Хочу высказать слова благодарности всем педагогам, учителям, организаторам педагогической деятельности, наставникам за ваш труд, деятельность, результаты, многие из которых измеряются цифрами, но зачастую их никак измерить или определить нельзя – только благодарностью. Прошлый год оказался переломным в нашем сознании – мы оказались сплоченными, в очередной раз, и в том, что мы умеем отстаивать свою позицию, свое право – в большой степени заслуга многих поколений учителей и педагогов», – отметил Андрей Травников.
Глава региона поблагодарил организаторов за формат официального открытия Года педагога и наставника и отметил, что мероприятия года уже идут. «Открываем Год по-деловому, содержательно, и мероприятия должны быть направлены на популяризацию профессии и поддержку учителей – на это должны быть направлены государственные, региональные программы. Тематический год – это, в том числе, повод найти ответы на те вопросы, которые возникли в предыдущие годы, – это и кадровые вопросы, и решение вопросов целевой подготовки, обеспечения педагогов жильем и других. Есть еще одна задача – укрепление статуса педагога. Материальные стимулы – это очень важно, но мне кажется, что ваши сегодняшние и будущие коллеги идут в профессию ради уважения. Хорошим результатом этого тематического года будет повышение уважения по отношению к учителю. У системы образования Новосибирской области результаты есть, результаты достойные. Постановка цели на Год педагога и наставника – повышать уважение к учителю и повышать уважение учителей друг к другу – это цель правильная и достойная», – подчеркнул Андрей Травников, приветствуя участников открытого урока.
Перед началом мероприятия состоялся осмотр выставки педагогических достижений региона. Открытый урок «Учить. Вдохновлять. Просвещать» стал по-настоящему нестандартным интерактивным мероприятием, олицетворяющим многогранность педагогической профессии. Участники открытого урока прошли увлекательную викторину, в ходе которой они ответили на вопросы школьной программы, истории педагогики и других направлений. В викторине приняли участие представители Правительства. Открытие Года педагога и наставника, который проводится в год 200-летия выдающегося российского педагога Константина Ушинского, в регионе было ознаменовано созданием новой традиции – передачей визитки одного из почетных гостей как символа открытости. Свою визитную карточку заместитель Губернатора – доктор педагогических наук Сергей Нелюбов передал Учителю года 2022 – Любови Мосоловой. Символический жест передачи визитной карточки означает обещание передающего быть наставником в течении текущего года, то есть отвечать на любые вопросы, давать советы, поддерживать и направлять.