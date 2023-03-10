Губернатор Андрей Травников дал старт мероприятий Года педагога и наставника в НСО

Глава региона поблагодарил организаторов за формат официального открытия Года педагога и наставника и отметил, что мероприятия года уже идут. «Открываем Год по-деловому, содержательно, и мероприятия должны быть направлены на популяризацию профессии и поддержку учителей – на это должны быть направлены государственные, региональные программы. Тематический год – это, в том числе, повод найти ответы на те вопросы, которые возникли в предыдущие годы, – это и кадровые вопросы, и решение вопросов целевой подготовки, обеспечения педагогов жильем и других. Есть еще одна задача – укрепление статуса педагога. Материальные стимулы – это очень важно, но мне кажется, что ваши сегодняшние и будущие коллеги идут в профессию ради уважения. Хорошим результатом этого тематического года будет повышение уважения по отношению к учителю. У системы образования Новосибирской области результаты есть, результаты достойные. Постановка цели на Год педагога и наставника – повышать уважение к учителю и повышать уважение учителей друг к другу – это цель правильная и достойная», – подчеркнул Андрей Травников, приветствуя участников открытого урока.