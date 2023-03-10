Губернатор: цифровизация социальных услуг сэкономила новосибирцам 28 лет жизни

Мы присоединились к пилотному проекту партии «Единая Россия» сопровождения бойцов не только в том случае, когда они оставляют воинскую службу по ранению или завершению контракта, но и тех ребят, которые приезжают сюда в краткосрочный отпуск. Просьба – подключиться к этой работе и постараться найти те формы заботы и услуг, которые необходимы этим бойцам. Времени на отпуск им выделяется не так много, надо и с родными пообщаться, и здоровье поправить, решить какие-то бытовые задачи. Под программой реабилитации понимаю и эту работу», – подчеркнул Андрей Травников.