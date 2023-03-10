Бывший заместитель директора по научно-экспериментальной работе Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина в Новосибирске Евгений Покушалов был осужден в ноябре 2021 года за хищение более 2 миллиардов рублей. По решению суда кардиолог получил 2,6 года в колонии общего режима и был обязан уплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. До этого осужденный возместил государству 150 миллионов рублей ущерба. По ходатайству прокуратуры заокеанская недвижимость Покушалова также отошла в собственность РФ.