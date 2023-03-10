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Росимущество требует с кардиолога Покушалова 123 млн. рублей за квартиры в США

10 марта 2023, 10:11
Фото: M. Nikitenko / https://commons.wikimedia.org
Новосибирский кардиолог остался должен за американские квартиры
В адрес бывшего замдиректора центра имени Мешалкина в Новосибирске Евгения Покушалова направлен многомиллионный иск со стороны областного управления Росимущества. Осужденный медик должен возместить государству стоимость квартир, приобретенных в Нью-Йорке (США).

Как сообщает precedent.tv, истец требует от Покушалова и его сестры возмещение стоимости двух американских квартир в размере 2,6 миллиона долларов США или 123 миллионов в рублевом эквиваленте. Недвижимость была приобретена кардиологом в 2014 и 2018 годах в нью-йоркском Бруклине.

Часть сделок осуществлялась через подконтрольную медику фирму One Hanson Place 16G LLC, а сам покупатель, занимая руководящую должность, не уведомил о приобретении заграничной недвижимости налоговую службу. При этом на личный счет Покушалова в американском JPMORGAN CHASE BANK с 2016 по 2018 годы было переведено свыше полутора миллиона долларов США. Соответствующий иск со стороны ведомства уже поступил в Советский районный суд.

Бывший заместитель директора по научно-экспериментальной работе Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина в Новосибирске Евгений Покушалов был осужден в ноябре 2021 года за хищение более 2 миллиардов рублей. По решению суда кардиолог получил 2,6 года в колонии общего режима и был обязан уплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. До этого осужденный возместил государству 150 миллионов рублей ущерба. По ходатайству прокуратуры заокеанская недвижимость Покушалова также отошла в собственность РФ.

Напомним, что 2022 год в Новосибирске стал богат на громкие аресты. С начала года за коррупционные махинации и госизмену арестовали влиятельных прокуроров, ученых из Академгородка и застройщиков.

Самые громкие аресты-2022 в Новосибирске: чиновники, прокуроры, ученые
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#Александр Ляхов#Иск#Суд#Недвижимость#Новосибирск#Квартиры#Врач#Медики#Происшествия
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