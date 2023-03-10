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Published Сегодня, 09:19

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Updated Сегодня, 09:26

Первую прогулку белых медвежат-двойняшек запечатлели в Новосибирском зоопарке

10 марта 2023, 09:19
Фото: Новосибирский зоопарк / Тelegram
Медвежата выбежали на прогулку
Медвежата первый раз вышли на прогулки вместе с белой медведицей Гердой, а фотографии знаменательного момента опубликовал в своем Telegram-канале Новосибирский зоопарк.

В декабре 2022 года медведица Герда родила двойняшек в Новосибирском зоопарке. Официально об этом стало известно в феврале этого года, после того, как вольер медведицы оградили от любопытных глаз.

Кай и Герда живут в зоологическом парке с 2008 года. Фотографии авторов - Владимира Габова, Елены Черненко, Дмитрия Находова были опубликованы на канале учреждения. Милые фото сохранены в подборке.

Фото: Новосибирский зоопарк / Тelegram

Напомним, ранее в зоопарке рассказали, что при рождении медвежонок размером с ладонь, а весит около 500 граммов. Он абсолютно беспомощный и полностью зависит от матери. За семейством специалисты наблюдали с помощью видеокамер. 

В Новосибирском зоопарке белая медведица Герда родила двойню
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#Зоопарк#Медвежата#Белый медведи#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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