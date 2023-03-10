Первую прогулку белых медвежат-двойняшек запечатлели в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В декабре 2022 года медведица Герда родила двойняшек в Новосибирском зоопарке. Официально об этом стало известно в феврале этого года, после того, как вольер медведицы оградили от любопытных глаз.
Кай и Герда живут в зоологическом парке с 2008 года. Фотографии авторов - Владимира Габова, Елены Черненко, Дмитрия Находова были опубликованы на канале учреждения. Милые фото сохранены в подборке.
Напомним, ранее в зоопарке рассказали, что при рождении медвежонок размером с ладонь, а весит около 500 граммов. Он абсолютно беспомощный и полностью зависит от матери. За семейством специалисты наблюдали с помощью видеокамер.