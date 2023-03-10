Прокурор проверил затопленный детский сад №466 в Новосибирске: фото

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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«Прокурор Заельцовского района выехал на место и осмотрел помещение детсада на соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей. По результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования», - сообщили в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
Напомним, ранее также в Новосибирске талая вода затопила детский сад №507 на Северо-Чемском жилмассиве. Ясельная группа осталась без электричества.