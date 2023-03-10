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Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Прокурор проверил затопленный детский сад №466 в Новосибирске: фото

10 марта 2023, 05:01
Фото: Прокуратура НСО
Прокуратур посетил после потопа детский сад №466 в Новосибирске

Прокурор проверил затопленный детский сад №466 в Новосибирске

Прокуратур Олег Алексеев посетил детский сад №466 в Новосибирске, где протекла крыша. Ранее на потоп в учреждении правоохранителям пожаловались родители.
«Прокурор Заельцовского района выехал на место и осмотрел помещение детсада на соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей. По результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования», - сообщили в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, ранее также в Новосибирске талая вода затопила детский сад №507 на Северо-Чемском жилмассиве. Ясельная группа осталась без электричества.

 

Малыши в детсаду №507 Новосибирска пришли на утренник, а там лужи и нет электричества
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#Дети#Потоп#Детский сад#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Общество
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