Пугливые селяне приняли бродячую собаку за волка под Новосибирском

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Волка люди заметили на свалке в окрестностях населенного пункта. Даже администрация Толмачевского сельсовета отреагировала и предупредила об опасности местных жителей.
Только в министерстве экологии и природных ресурсов региона в эту историю с волком не верят. Специалисты убеждены, что дикого зверя спутали с собакой.
«В окрестностях села Толмачево волки не обитают. Там много бродячих собак. Мы просмотрели видео и сделали такие выводы», - сообщила Atas.info пресс-секретарь ведомства Рината Чуприна.
Напомним, последний раз стаю волков новосибирцы видели в конце декабря 2022 года недалеко от села Черный Мыс.