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Published Сегодня, 07:55

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Updated Сегодня, 07:57

Пугливые селяне приняли бродячую собаку за волка под Новосибирском

10 марта 2023, 07:55
Фото: Википедия
В Минприроды НСО заявили, что жители Толмачево спутали волка с собакой
Новосибирцы заявили в соцсетях, что недалеко от села Толмачево бродит волк. В Минприроды региона эту информацию проверили и пришли к выводу, что напугала местных жителей бродячая собака.

Волка люди заметили на свалке в окрестностях населенного пункта. Даже администрация Толмачевского сельсовета отреагировала и предупредила об опасности местных жителей.

Волка заметили новосибирцы в селе Толмачево
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Только в министерстве экологии и природных ресурсов региона в эту историю с волком не верят. Специалисты убеждены, что дикого зверя спутали с собакой.

«В окрестностях села Толмачево волки не обитают. Там много бродячих собак. Мы просмотрели видео и сделали такие выводы», - сообщила Atas.info пресс-секретарь ведомства Рината Чуприна.

Напомним, последний раз стаю волков новосибирцы видели в конце декабря 2022 года недалеко от села Черный Мыс.

Стаю волков заметили возле села Черный Мыс в Новосибирской области
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#Алина Шефер#Общество#Волк#Животное#Новосибирск#Новосибирская область
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