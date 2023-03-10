Пугливые селяне приняли бродячую собаку за волка под Новосибирском

Новосибирцы заявили в соцсетях, что недалеко от села Толмачево бродит волк. В Минприроды региона эту информацию проверили и пришли к выводу, что напугала местных жителей бродячая собака.

Волка люди заметили на свалке в окрестностях населенного пункта. Даже администрация Толмачевского сельсовета отреагировала и предупредила об опасности местных жителей. Волка заметили новосибирцы в селе Толмачево Узнать подробнее Только в министерстве экологии и природных ресурсов региона в эту историю с волком не верят. Специалисты убеждены, что дикого зверя спутали с собакой. «В окрестностях села Толмачево волки не обитают. Там много бродячих собак. Мы просмотрели видео и сделали такие выводы», - сообщила Atas.info пресс-секретарь ведомства Рината Чуприна. Напомним, последний раз стаю волков новосибирцы видели в конце декабря 2022 года недалеко от села Черный Мыс. Стаю волков заметили возле села Черный Мыс в Новосибирской области Узнать подробнее