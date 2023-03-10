Уроженец Новосибирска рассказал, как проходят митинги в Грузии

Александру пришлось сменить активный отдых на посиделки в отеле из-за беспорядков в Тбилиси. 7 марта, во время прогулки в старом центре он заметил толпы людей у здания парламента. В этот день принимали законопроект об иноагентах, который вызвал бурю возмущений.