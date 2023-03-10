Уроженец Новосибирска рассказал, как проходят митинги в Грузии

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Александру пришлось сменить активный отдых на посиделки в отеле из-за беспорядков в Тбилиси. 7 марта, во время прогулки в старом центре он заметил толпы людей у здания парламента. В этот день принимали законопроект об иноагентах, который вызвал бурю возмущений.
Вечеру к месту стянулось еще больше людей. Со слов новосибирца, сначала они мирно стояли с флагами и плакатами, а потом начали устраивать погромы.
Прибывшая к зданию парламента полиция пыталась остановить демонстрантов водометами и слезоточивым газом. Сибиряк к этому моменту ушел домой и следил за происходящим в соцсетях,
Как Александр рассказал изданию НГС, 8 марта он уехал на экскурсию за город, вернувшись в центр заметил, что люди вернулись к обычной жизни. Только повсюду был мусор и стекла от окон машин и здания парламента.
Напомним, ранее житель Тбилиси рассказал Atas.info, какая опасность угрожала россиянам во время протестов.