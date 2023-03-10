В Бердске нашли пропавшего 85-летнего шахматиста

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:35
Владимир Казачок ушел из дома накануне 9 марта в неизвестном направлении. Он проживает в городе Бердске. Родные и волонтеры искали 85-летнего пенсионера сутки.
Отмечалось, что мужчина нуждался в медицинской помощи врачей. Сегодня волонтеры поискового отряда рассказали, что нашли пропавшего, однако где именно он был, не уточняется.
Как удалось узнать Atas.info, Владимир Казачок играл в шахматы с детьми в городском клубе. Все, кто его знал, были обеспокоены пропажей мужчины.
Напомним, что ранее в Новосибирске пропал мужчина, который отправился за ребенком в детский кружок. На следующий день его нашли живым.