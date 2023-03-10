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Published Сегодня, 08:33

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В Бердске нашли пропавшего 85-летнего шахматиста

10 марта 2023, 08:33
Фото: ЛизаАлерт Новосибирск
Сибиряк не отвечал на звонки и близкие приехали к нему домой, но там мужчины не оказалось
Днем 9 марта в Бердске Новосибирской области бесследно пропал пожилой мужчина. В пятницу, 10 марта волонтеры отряда «ЛизаАлерт Новосибирск» сообщили, что нашли живым пенсионера.

Владимир Казачок ушел из дома накануне 9 марта в неизвестном направлении. Он проживает в городе Бердске. Родные и волонтеры искали 85-летнего пенсионера сутки.

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Отмечалось, что мужчина нуждался в медицинской помощи врачей. Сегодня волонтеры поискового отряда рассказали, что нашли пропавшего, однако где именно он был, не уточняется.

Как удалось узнать Atas.info, Владимир Казачок играл в шахматы с детьми в городском клубе. Все, кто его знал, были обеспокоены пропажей мужчины.

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Напомним, что ранее в Новосибирске пропал мужчина, который отправился за ребенком в детский кружок. На следующий день его нашли живым. 

#Пропал#Поиск#Общество#Город#Бердск#Эмилия Губарева
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