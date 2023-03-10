В Новосибирске 130 млн отсудил за «Сибирский гигант» у экс-депутата бывший партнер

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Кузнецов покинул состав акционеров ООО «Гигант 4» еще зимой прошлого года и получил за доли 48 млн рублей. Хотя он оценивал их на большую сумму. Через суд ему пришлось добиваться пересмотра стоимости.
«Эксперт, приглашенный судом, оценил 47% доли экс-совладельца компании Андрея Кузнецова в 177,2 млн рублей. Поэтому, с учетом уже полученных средств ранее ему выплатили 128,5 млн руб.», - говорится в материалах дела.
А ведь еще в 2022 году сторонний специалист оценил доли Кузнецова в 352,5 млн руб. Оказалось, он брал в расчеты здание ТЦ на проспекте Энергетиков, но судебный эксперт посчитал, что оно в плохом состоянии.
Отметим, ООО «Гигант 4» сдает нежилую недвижимость в аренду под торговые центры и магазины. Кузнецов и Манцуров вместе много лет владели холдингом «Сибирский гигант». В 2023 году собственником 100% капитала компании стал бывший депутат.