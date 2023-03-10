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В Новосибирске 130 млн отсудил за «Сибирский гигант» у экс-депутата бывший партнер

10 марта 2023, 03:31
Фото: Гипермаркет Гигант/ВК
Бизнесмен Андрей Кузнецов отсудил у экс-партнера долю в «Сибирском гиганте»
Бизнесмен Андрей Кузнецов отсудил у экс-депутата Заксобрания НСО Александра Манцурова свою долю в холдинге «Сибирский гигант». Об этом сообщается в картотеке Арбитражного суда.

Кузнецов покинул состав акционеров ООО «Гигант 4» еще зимой прошлого года и получил за доли 48 млн рублей. Хотя он оценивал их на большую сумму. Через суд ему пришлось добиваться пересмотра стоимости.

«Эксперт, приглашенный судом, оценил 47% доли экс-совладельца компании Андрея Кузнецова в 177,2 млн рублей. Поэтому, с учетом уже полученных средств ранее ему выплатили 128,5 млн руб.», - говорится в материалах дела.

А ведь еще в 2022 году сторонний специалист оценил доли Кузнецова в 352,5 млн руб. Оказалось, он брал в расчеты здание ТЦ на проспекте Энергетиков, но судебный эксперт посчитал, что оно в плохом состоянии.

Отметим, ООО «Гигант 4» сдает нежилую недвижимость в аренду под торговые центры и магазины. Кузнецов и Манцуров вместе много лет владели холдингом «Сибирский гигант». В 2023 году собственником 100% капитала компании стал бывший депутат.

#Алина Шефер#Арбитражный суд#Бизнес#Холдинг#Новосибирск#Новосибирская область
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