В Новосибирске ремонтник коварно обманул жену мобилизованного на СВО

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Сибирячка вызвала специалиста, когда дома сломался холодильник. Мужчина устранил поломку, но спустя 2 часа техника снова вышла из строя.
Тогда женщина снова позвонила мастеру, но он не приехал, ни в этот день, ни на следующий. А после перестал вовсе отвечать на звонки.
Жительница Новосибирска в итоге осталась без холодильника и 13 000 рублей, которые заплатила ремонтнику. Разобраться с обманщиком сейчас никто не может так, как ее муж служит на СВО. Она уже обратилась в полицию.