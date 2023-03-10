atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

В Новосибирске ремонтник коварно обманул жену мобилизованного на СВО

10 марта 2023, 06:24
Фото: 1MI
Супругу военного СВО обманул на деньги мастер по ремонту холодильников
Доверчивую супругу участника СВО ушлый мастер по ремонту холодильников обманул на 13 тысяч рублей в Новосибирске. Женщина пожаловалась на него в соцсетях.

Сибирячка вызвала специалиста, когда дома сломался холодильник. Мужчина устранил поломку, но спустя 2 часа техника снова вышла из строя.

Тогда женщина снова позвонила мастеру, но он не приехал, ни в этот день, ни на следующий. А после перестал вовсе отвечать на звонки.

Жительница Новосибирска в итоге осталась без холодильника и 13 000 рублей, которые заплатила ремонтнику. Разобраться с обманщиком сейчас никто не может так, как ее муж служит на СВО. Она уже обратилась в полицию.

#Алина Шефер#Обман#Ремонт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Житель Тбилиси рассказал, грозит ли россиянам опасность на фоне протестов
Вчера, 11:10
Хакеры взломали сайт городского Совета Новосибирска
Сегодня, 05:11
Три способа узнать свой новый лицевой счёт для оплаты вывоза мусора в Новосибирске
Вчера, 10:02
В Новосибирске назвали дату весеннего призыва в 2023 году
Сегодня, 06:45
Карта заводов и промплощадок Новосибирска, где может появиться жилье и бизнес-центры
Вчера, 08:13
Молодой новосибирец сбежал в Казахстан от мобилизации и стал диджеем
Сегодня, 03:57