Новосибирск признан самым преступным городом России

Согласно данным сервиса, Новосибирск расположился на 182 месте в рейтинге, при этом заняв лидирующие позиции среди российских городов ( первое место) и мегаполисов Восточной Европы (шестое место). Следом «криминальный» топ поделили Екатеринбург и Санкт-Петербург, занявшие 197 и 254 место (вторая и третья позиция среди городов России). На 282 и 347 местах (пятая и шестая позиция) находятся Москва и Нижний Новгород.