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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Новосибирск признан самым преступным городом России

11 марта 2023, 12:07
Фото: pxhere.com
Новосибирск признан самым опасным городом России
Новосибирцы живут в самом криминогенном городе России. К таким выводам пришли аналитики международного сервиса Numbeo.

Согласно данным сервиса, Новосибирск расположился на 182 месте в рейтинге, при этом заняв лидирующие позиции среди российских городов ( первое место) и мегаполисов Восточной Европы (шестое место). Следом «криминальный» топ поделили Екатеринбург и Санкт-Петербург, занявшие 197 и 254 место (вторая и третья позиция среди городов России). На 282 и 347 местах (пятая и шестая позиция) находятся Москва и Нижний Новгород.

 

Рейтинг был сформирован на основе опроса местных жителей, оценивавших криминогенную обстановку в городе по шкале от -2 (крайне неблагополучная) до +2 (положительная и благоприятная для жизни). По данным учитывались «индекс преступности» и «индекс безопасности».

 

Напомним, что в главном управлении МВД по Новосибирской области назвали самый криминальный район регионального центра по количеству квартирных краж. По данным правоохранителей, чаще всего домушники любят орудовать в Кировском и Ленинском районах города.

 

 

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#Александр Ляхов#Криминал#Рейтинг#Преступность#Новосибирск
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