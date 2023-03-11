Новосибирск признан самым преступным городом России

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Согласно данным сервиса, Новосибирск расположился на 182 месте в рейтинге, при этом заняв лидирующие позиции среди российских городов ( первое место) и мегаполисов Восточной Европы (шестое место). Следом «криминальный» топ поделили Екатеринбург и Санкт-Петербург, занявшие 197 и 254 место (вторая и третья позиция среди городов России). На 282 и 347 местах (пятая и шестая позиция) находятся Москва и Нижний Новгород.
Рейтинг был сформирован на основе опроса местных жителей, оценивавших криминогенную обстановку в городе по шкале от -2 (крайне неблагополучная) до +2 (положительная и благоприятная для жизни). По данным учитывались «индекс преступности» и «индекс безопасности».
Напомним, что в главном управлении МВД по Новосибирской области назвали самый криминальный район регионального центра по количеству квартирных краж. По данным правоохранителей, чаще всего домушники любят орудовать в Кировском и Ленинском районах города.