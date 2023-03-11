Планировалось, что более 300 человек выстроятся в цепочку и будут падать на матрасы, чтобы поставить новый рекорд России и мира. Участникам обещали подарки, билеты на Max-Bus Spot, который пройдёт в Новосибирске 3 июня, сертификаты на покупку туров на Алтай. Главным призом должна была стать безлимитная путёвка на Алтай на всё лето 2023 года. Акцию собирались снимать блогеры и СМИ, прошлый раз ролик с подобным флешмобом набрал в TikTok более 13 млн просмотров.