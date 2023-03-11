Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Акция «Матрасопад» широко рекламировалась в социальных сетях и СМИ, однако, 11 марта в 14.00 в Театральном сквере было пусто — в последний момент организаторы сообщили, что проведение акции не удалось согласовать.
Планировалось, что более 300 человек выстроятся в цепочку и будут падать на матрасы, чтобы поставить новый рекорд России и мира. Участникам обещали подарки, билеты на Max-Bus Spot, который пройдёт в Новосибирске 3 июня, сертификаты на покупку туров на Алтай. Главным призом должна была стать безлимитная путёвка на Алтай на всё лето 2023 года. Акцию собирались снимать блогеры и СМИ, прошлый раз ролик с подобным флешмобом набрал в TikTok более 13 млн просмотров.
К сожалению, организаторы даже не написали в своих социальных сетях, что акция отменена.