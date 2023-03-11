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Published Сегодня, 07:40

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Падать на матрасы на площади Ленина не разрешили новосибирцам

11 марта 2023, 07:40
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Сквер у Оперного театра пустует.
Туристическая компания Max-Bus и актёры новосибирского театра «Глобус» планировали 11 марта провести у Оперного театра развлекательную акцию с матрасами. Акция широко освещалась в СМИ, планировалось, что будет более 300 участников. Но в самый последний акцию отменили — ее не удалось согласовать.

Акция «Матрасопад» широко рекламировалась в социальных сетях и СМИ, однако, 11 марта в 14.00 в Театральном сквере было пусто — в последний момент организаторы сообщили, что проведение акции не удалось согласовать.

Планировалось, что более 300 человек выстроятся в цепочку и будут падать на матрасы, чтобы поставить новый рекорд России и мира. Участникам обещали подарки, билеты на Max-Bus Spot, который пройдёт в Новосибирске 3 июня, сертификаты на покупку туров на Алтай. Главным призом должна была стать безлимитная путёвка на Алтай на всё лето 2023 года. Акцию собирались снимать блогеры и СМИ, прошлый раз ролик с подобным флешмобом набрал в TikTok более 13 млн просмотров. 

К сожалению, организаторы даже не написали в своих социальных сетях, что акция отменена.

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#Мероприятие#Развлечения#Оперный театр#Театральный сквер
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