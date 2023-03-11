Под Новосибирском скончался в отпуске участник СВО Александр Голубь

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Сибиряк уехал на спецоперацию добровольцем. Зимой 2023 года он вернулся домой — дали отпуск. А 5 марта мужчина скончался.
«Александр умер от сердечного приступа. Так нам сказали. А ведь он собирался уезжать через несколько недель опять на Донбасс. Мы будем помнить нашего героя, он с детства был смелым и целеустремленным», - рассказала Atas.info знакомая солдата.
Простились с военным 8 марта в Краснозерском районе. Там он родился, вырос и умер.
Напомним, ранее другой военный из Новосибирской области Михаил Нижегородцев скончался дома, когда приехал в отпуск со спецоперации. Ему было 48 лет.