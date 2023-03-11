atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:39

Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

Под Новосибирском скончался в отпуске участник СВО Александр Голубь

11 марта 2023, 03:39
Фото: Новосибирск скорбит
Участник СВО Александр Голубь из Новосибирской области умер во время отпуска. С ним простились 8 марта.

Сибиряк уехал на спецоперацию добровольцем. Зимой 2023 года он вернулся домой — дали отпуск. А 5 марта мужчина скончался.

«Александр умер от сердечного приступа. Так нам сказали. А ведь он собирался уезжать через несколько недель опять на Донбасс. Мы будем помнить нашего героя, он с детства был смелым и целеустремленным», - рассказала Atas.info знакомая солдата.

Простились с военным 8 марта в Краснозерском районе. Там он родился, вырос и умер.

Напомним, ранее другой военный из Новосибирской области Михаил Нижегородцев скончался дома, когда приехал в отпуск со спецоперации. Ему было 48 лет.

48-летний участник спецоперации умер во время отпуска в Новосибирской области
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Погиб#Участник СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Житель Тбилиси рассказал, грозит ли россиянам опасность на фоне протестов
9 марта 11:10
Хакеры взломали сайт городского Совета Новосибирска
Вчера, 05:11
Три способа узнать свой новый лицевой счёт для оплаты вывоза мусора в Новосибирске
9 марта 10:02
В Новосибирске назвали дату весеннего призыва в 2023 году
Вчера, 06:45
Карта заводов и промплощадок Новосибирска, где может появиться жилье и бизнес-центры
9 марта 08:13
Молодой новосибирец сбежал в Казахстан от мобилизации и стал диджеем
Вчера, 03:57