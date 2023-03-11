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Published Сегодня, 05:02

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Updated Сегодня, 05:04

Пожилая женщина застряла на балконе и звала на помощь в Новосибирске

11 марта 2023, 05:02
Фото: 1MI
Женщина застряла на балконе своей квартиры в Новосибирске
Спасатели выезжали на помощь к 63-летней женщине, застрявшей на балконе своей квартиры в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

Поздно вечером 10 марта сибирячка вышла на холодный балкон и не смогла вернуться в теплую квартиру. Дверь захлопнулась от ветра перед ее носом.

Пенсионерка сначала пыталась открыть дверь своими силами, но, когда не вышло, начала громко звать на помощь. Крики услышали соседи и вызвали спасателей.

Прибывшим на адрес специалистам МАСС пришлось взламывать две двери – входную и балконную. Женщину вызволили спустя час. Помощь медиков ей не потребовалась.

Напомним, ранее в похожую ситуацию попала в Новосибирске 83-летняя пенсионерка. Также не обошлось без помощи спасателей.

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#Алина Шефер#Общество#Спасатели#Новосибирск#Новосибирская область
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