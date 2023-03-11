Пожилая женщина застряла на балконе и звала на помощь в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Поздно вечером 10 марта сибирячка вышла на холодный балкон и не смогла вернуться в теплую квартиру. Дверь захлопнулась от ветра перед ее носом.
Пенсионерка сначала пыталась открыть дверь своими силами, но, когда не вышло, начала громко звать на помощь. Крики услышали соседи и вызвали спасателей.
Прибывшим на адрес специалистам МАСС пришлось взламывать две двери – входную и балконную. Женщину вызволили спустя час. Помощь медиков ей не потребовалась.
Напомним, ранее в похожую ситуацию попала в Новосибирске 83-летняя пенсионерка. Также не обошлось без помощи спасателей.