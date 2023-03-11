Пожилая женщина застряла на балконе и звала на помощь в Новосибирске

Спасатели выезжали на помощь к 63-летней женщине, застрявшей на балконе своей квартиры в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

Поздно вечером 10 марта сибирячка вышла на холодный балкон и не смогла вернуться в теплую квартиру. Дверь захлопнулась от ветра перед ее носом. Пенсионерка сначала пыталась открыть дверь своими силами, но, когда не вышло, начала громко звать на помощь. Крики услышали соседи и вызвали спасателей. Прибывшим на адрес специалистам МАСС пришлось взламывать две двери – входную и балконную. Женщину вызволили спустя час. Помощь медиков ей не потребовалась. Напомним, ранее в похожую ситуацию попала в Новосибирске 83-летняя пенсионерка. Также не обошлось без помощи спасателей. 83-летняя бабушка стала пленницей собственного балкона в Новосибирске Узнать подробнее