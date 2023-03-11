В Новосибирск вернутся морозы до -21 градуса в середине марта

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Весна началась в столице Сибири с аномального потепления. Несколько дней горожане радовались плюсовой температуре, но скоро их настроение снова омрачат заморозки.
На следующей неделе в Новосибирске ожидаются перепады температуры воздуха. Днем столбики термометра начнут показывать до -10°C, а ночью до -16…-21.
В конце марта воздух прогреется до +5…+7 градусов в дневное время суток. Но по ночам стоит ждать заморозки до 0…-3°C.
Также от города в эти дни не отступят дожди и снегопады. Их будет сопровождать сильный ветер с порывами до 14 м/с.