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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

В Новосибирск вернутся морозы до -21 градуса в середине марта

11 марта 2023, 06:44
Фото: 1MI
Крепкие морозы ожидают новосибирцев в середине марта
Крепкие морозы ударят по Новосибирску в середине марта. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Весна началась в столице Сибири с аномального потепления. Несколько дней горожане радовались плюсовой температуре, но скоро их настроение снова омрачат заморозки.

На следующей неделе в Новосибирске ожидаются перепады температуры воздуха. Днем столбики термометра начнут показывать до -10°C, а ночью до -16…-21.

В конце марта воздух прогреется до +5…+7 градусов в дневное время суток. Но по ночам стоит ждать заморозки до 0…-3°C.

Также от города в эти дни не отступят дожди и снегопады. Их будет сопровождать сильный ветер с порывами до 14 м/с.

#Алина Шефер#Морозы#Погода на месяц#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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