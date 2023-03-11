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Posted Сегодня, 03:56

Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

В Новосибирске гонщик на «Киа» сбил женщину и уехал с места ДТП

11 марта 2023, 03:56
Фото: ГИБДД НСО
Женщина попала под колеса автомобиля Kia на улице Титова в Новосибирске
Женщина попала под колеса автомобиля Kia на улице Титова в Новосибирске. Виновник аварии скрылся.

Авария произошла вечером 10 марта. Сибирячка переходила дорогу по пешеходному переходу и была сбита иномаркой, рассказали очевидцы.

«По сообщения свидетелей женщину на вид 30 лет сбил водитель «Киа Соренто». Он на большой скорости мчался по улице Титова. Так и уехал с места ДТП», - уточнили детали аварии Atas.info в ГИБДД региона.

Пострадавшую увезли в больницу с множественными травмами. Сейчас виновника разыскивают.

#Алина Шефер#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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