В Новосибирске гонщик на «Киа» сбил женщину и уехал с места ДТП

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Published Сегодня, 03:56
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Авария произошла вечером 10 марта. Сибирячка переходила дорогу по пешеходному переходу и была сбита иномаркой, рассказали очевидцы.
«По сообщения свидетелей женщину на вид 30 лет сбил водитель «Киа Соренто». Он на большой скорости мчался по улице Титова. Так и уехал с места ДТП», - уточнили детали аварии Atas.info в ГИБДД региона.
Пострадавшую увезли в больницу с множественными травмами. Сейчас виновника разыскивают.