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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

«Взмыл в небо»: в Новосибирске парня раздавила перевернувшаяся на тротуаре Honda Fit

11 марта 2023, 04:23
Фото: поделились очевиды
Honda Fit придавил парня на тротуаре в Новосибирске

В Новосибирске парня раздавила перевернувшаяся на тротуаре Honda Fit

Автомобиль Honda Fit перевернулся на ходу и придавил парня на тротуаре в Новосибирске. Детали аварии рассказали Atas.info очевидцы.

ДТП произошло ночью 11 марта на улице Большевистской, 52. Водитель на скорости ехал по магистрали, потерял управление и опрокинулся на бок.

«Хонда как будто взмыла в небо. В воздухе перевернулась и завалилась на бок на тротуаре, а там проходил мимо молодой человек. Он был в очень плохом состоянии, но дышал», - добавили свидетели аварии.

На место вызвали скорую и инспекторов ДПС. Мужчину увезли в больницу.

Напомним, 10 марта 30-летнюю женщину сбил водитель Kia на улице Титова в Новосибирске и скрылся с места ДТП.

#Алина Шефер#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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