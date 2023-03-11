«Взмыл в небо»: в Новосибирске парня раздавила перевернувшаяся на тротуаре Honda Fit

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
ДТП произошло ночью 11 марта на улице Большевистской, 52. Водитель на скорости ехал по магистрали, потерял управление и опрокинулся на бок.
«Хонда как будто взмыла в небо. В воздухе перевернулась и завалилась на бок на тротуаре, а там проходил мимо молодой человек. Он был в очень плохом состоянии, но дышал», - добавили свидетели аварии.
На место вызвали скорую и инспекторов ДПС. Мужчину увезли в больницу.
Напомним, 10 марта 30-летнюю женщину сбил водитель Kia на улице Титова в Новосибирске и скрылся с места ДТП.