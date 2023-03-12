Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
По будням выходит шоу Андрея Малахова, которое так и называется "Малахов". В предстоящем выпуске в понедельник 13 марта 2023 года в 16.30 по новосибирскому времени. Выпуск выйдет под названием "Сибириада: спасение рядового сокола". Передача помечена возрастным цензом +16. Сюжет передачи не раскрывается, но поскольку участники были на съемках в военной форме, можно предположить, что речь пойдет об участниках СВО.
Недавно в шоу Малахова рассказали историю бойца из Бердска Александра Редникова, погибшего в пожаре в клубе «Полигон» в Костроме.