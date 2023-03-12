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Published Сегодня, 06:31

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Updated Сегодня, 06:33

Героем передачи с Андреем Малаховым 13 марта станет житель Искитима

12 марта 2023, 06:31
Фото: Группа Вконтакте "Подслушано в Искитиме"
Житель Искитима участвовал в съемках программы "

Житель Новосибирской области из Искитима снялся в шоу Андрея Малахова на «Россия-1»

В соцсетях появилась информация, что житель Искитима снялся в передаче Андрея Малахова. Выпуск с искитимцем выйдет в эфир в понедельник 13 марта в 16.30.

По будням выходит шоу Андрея Малахова, которое так и называется "Малахов". В предстоящем выпуске в понедельник 13 марта 2023 года в 16.30 по новосибирскому времени. Выпуск выйдет под названием "Сибириада: спасение рядового сокола". Передача помечена возрастным цензом +16. Сюжет передачи не раскрывается, но поскольку участники были на съемках в военной форме, можно предположить, что речь пойдет об участниках СВО.

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Недавно в шоу Малахова рассказали историю бойца из Бердска Александра Редникова, погибшего в пожаре в клубе «Полигон» в Костроме.

#Шоу#Малахов#Общество#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Искитим#Андрей Малахов
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