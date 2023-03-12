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Новосибирская космонавтка Анна Кикина приземлилась во Флориде на Crew Dragon

12 марта 2023, 05:46
Фото: пресс служба Роскосмоса
Crew Dragon приводнился в водах Мексиканского залива 12 марта
Из-за непогоды в месте приземления возвращение на землю космонавта из Новосибирска Анны Кикиной затянулось - она приземлилась в Мексиканском заливе 12 марта.

Анна Кикина провела пять месяцев или 157 дней на МКС. Ее возвращение на Землю планировалось 9 марта, но из-за непогоды место и время приземления перенесли. Оценив все риски, было решено перенести возращение на 12 марта. Сегодня Анна Кикина вместе с другими космонавтами приземлилась в Мексиканском заливе вблизи полуострова Флорида на американском корабле Crew Dragon. В отряде Роскосмоса сибирячка Кикина является единственной женщиной-космонавтом. В составе экипажа Crew Dragon вместе с Анной Кикиной американец Джош Кассада, японец Коити Ваката и командир миссии американка Николь Манн. Все они отправились на МКС в октябре прошлого года.

Имя космонавтки Анны Кикиной увековечат в Новосибирске к 130-летию города
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Новосибирск увековечит имя Анны Кикиной к 130-летнему юбилею города.

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