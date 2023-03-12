Анна Кикина провела пять месяцев или 157 дней на МКС. Ее возвращение на Землю планировалось 9 марта, но из-за непогоды место и время приземления перенесли. Оценив все риски, было решено перенести возращение на 12 марта. Сегодня Анна Кикина вместе с другими космонавтами приземлилась в Мексиканском заливе вблизи полуострова Флорида на американском корабле Crew Dragon. В отряде Роскосмоса сибирячка Кикина является единственной женщиной-космонавтом. В составе экипажа Crew Dragon вместе с Анной Кикиной американец Джош Кассада, японец Коити Ваката и командир миссии американка Николь Манн. Все они отправились на МКС в октябре прошлого года.