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Раскольников из Татарского района задержан за убийство старушки

12 марта 2023, 09:36

18-летнего парня задержали за убийство пожилой женщины в Новосибирской области

Обвинение по статье 105 УК РФ (убийство) предъявлено 18-летнему жителю Татарского района, следствие считает, что 10 марта ночью он пробрался в дом к 84-летней женщине с целью грабежа и убил ее. Обвиняемый заключен под стражу.

Ранее судимого 18-летнего жителя Татарского района Новосибирской области обвиняют в убийстве 84-летней пожилой женщины. Следствие считает, что он ночью 10 марта проник к дом к старушке с целью ограбления, но так как она услышала вора и проснулась, мужчина убил ее, нанеся удар ножом в область шеи. Убийца спрятал тело в одной из построек во дворе и скрылся с места преступления.

Тело женщины было обнаружено в тот же день 10 марта жителями поселка. По горячим следам следователь вышел на подозреваемого. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемому избрана мера пресечения - заключение под стражу.

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#Ольга Храмушкина#Убийство#Уголовное дело#Следствие#Общество#Происшествия#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область
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