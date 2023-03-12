Ранее судимого 18-летнего жителя Татарского района Новосибирской области обвиняют в убийстве 84-летней пожилой женщины. Следствие считает, что он ночью 10 марта проник к дом к старушке с целью ограбления, но так как она услышала вора и проснулась, мужчина убил ее, нанеся удар ножом в область шеи. Убийца спрятал тело в одной из построек во дворе и скрылся с места преступления.