Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
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Updated Сегодня, 09:38
Ранее судимого 18-летнего жителя Татарского района Новосибирской области обвиняют в убийстве 84-летней пожилой женщины. Следствие считает, что он ночью 10 марта проник к дом к старушке с целью ограбления, но так как она услышала вора и проснулась, мужчина убил ее, нанеся удар ножом в область шеи. Убийца спрятал тело в одной из построек во дворе и скрылся с места преступления.
Тело женщины было обнаружено в тот же день 10 марта жителями поселка. По горячим следам следователь вышел на подозреваемого. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемому избрана мера пресечения - заключение под стражу.
В Новосибирске отчима посадили за убийство ребенка, мать мальчика получила 14 лет.