«Есть элемент политизации»: Дмитрий Песков прокомментировал «Оскар» «Навальному*»

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
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Updated Сегодня, 12:38
«Я не смотрел этот фильм и не могу судить о его качествах, было бы как-то нелогично. Но здесь есть, смею предположить, определенный элемент политизации. Голливуд зачастую этим не гнушается», - цитируют Дмитрия Пескова «Новые Известия».
Документальный фильм производства HBO Max и CNN Films рассказывает о политическом оппозиционере Алексее Навальном*, особый упор делается на возможном отравлении политика и его нахождении в больнице на лечении с лета 2020 по январь 2021 года. В настоящий момент политик находится в колонии строгого режима. Причиной стал приговор суда по делу «Ив Роше» и замене условного срока на реальный в количестве девяти лет лишения свободы.
Напомним, что недавно в российский прокат вышла лента Николая Лебедева «Нюрнберг». В художественном фильме заняты актеры Сергей Безруков и Евгений Миронов, а сама картина посвящена Международному трибуналу над нацистскими преступниками, состоявшемуся после окончания Второй мировой войны
*внесен в реестр экстремистов и террористов, признан иноагентом.