«Есть элемент политизации»: Дмитрий Песков прокомментировал «Оскар» «Навальному*»

Документальный фильм производства HBO Max и CNN Films рассказывает о политическом оппозиционере Алексее Навальном*, особый упор делается на возможном отравлении политика и его нахождении в больнице на лечении с лета 2020 по январь 2021 года. В настоящий момент политик находится в колонии строгого режима. Причиной стал приговор суда по делу «Ив Роше» и замене условного срока на реальный в количестве девяти лет лишения свободы.