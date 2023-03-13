atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

«Есть элемент политизации»: Дмитрий Песков прокомментировал «Оскар» «Навальному*»

13 марта 2023, 12:36
Фото: 1MI
Дмитрий Песков высказался по фильму «Навальный»
На 95-й ежегодной кинематографической премии «Оскар» в Лос-Анджелесе золотую статуэтку за лучший документальный фильм отдали ленте «Навальный*» Дэниела Роэра. Событие не преминул оценить пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не смотрел этот фильм и не могу судить о его качествах, было бы как-то нелогично. Но здесь есть, смею предположить, определенный элемент политизации. Голливуд зачастую этим не гнушается», - цитируют Дмитрия Пескова «Новые Известия».

Документальный фильм производства HBO Max и CNN Films рассказывает о политическом оппозиционере Алексее Навальном*, особый упор делается на возможном отравлении политика и его нахождении в больнице на лечении с лета 2020 по январь 2021 года. В настоящий момент политик находится в колонии строгого режима. Причиной стал приговор суда по делу «Ив Роше» и замене условного срока на реальный в количестве девяти лет лишения свободы.

Напомним, что недавно в российский прокат вышла лента Николая Лебедева «Нюрнберг». В художественном фильме заняты актеры Сергей Безруков и Евгений Миронов, а сама картина посвящена Международному трибуналу над нацистскими преступниками, состоявшемуся после окончания Второй мировой войны

*внесен в реестр экстремистов и террористов, признан иноагентом.

5 билетов в «Победе», 3 в «Ройял Парке» продано на фильм «Нюрнберг» с Безруковым
Узнать подробнее
#Александр Ляхов#Кино#Документальное кино#Культура#Россия
Подпишитесь
10 самых горячих фото с весеннего Кубка по бодибилдингу в Новосибирске
11 марта 11:29
Какими возвращаются из плена на Украине новосибирцы, рассказала омбудсмен Шалабаева
Сегодня, 06:52
«Хоть коньки бери»: в Новосибирске названо число травм из-за сильного гололеда
Сегодня, 04:00
Бывший новосибирский губернатор Юрченко возглавил Бердский электромеханический завод
Сегодня, 06:59
Температурные скачки от -11 до +5 ℃ ожидаются в Новосибирске – прогноз на неделю
Сегодня, 01:26
Новосибирцы пожалели курьера, промчавшегося по луже на электровелосипеде
Сегодня, 01:59