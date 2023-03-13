Также омбудсмен рассказала, что в области действует программа реабилитации граждан, возвращающихся из плена и с военной операции. Этому уделяется большое внимание, было постановление губернатора, совещание, посвященное этой теме. Мероприятия проводятся не только для военнослужащих, но и для их семей.