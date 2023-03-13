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Какими возвращаются из плена на Украине новосибирцы, рассказала омбудсмен Шалобаева

13 марта 2023, 06:52
Фото: 1MI
С 24 февраля 2022 года Россия проводит Специальную военную операцию
В связи с проведением Специальной военной операции среди обращений граждан увеличилось количество обращений, связанных с мобилизацией и участием в СВО. 13 марта 2023 года омбудсмен Новосибирской области Нина Шалобаева рассказала о состоянии новосибирцев, вернувшихся из плена

«Я направляю в Министерство обороны на имя Шойгу и в аппарат Уполномоченного запрос и держу на контроле, пока не получу ответ», — рассказала Уполномоченный по Новосибирской области Нина Шалобаева о своей роли в процессе освобождения пленных.

«Я не могу сказать, сколько пленных, где они находятся», — подчеркнула Нина Шалобаева на пресс-конференции в ТАСС 13 марта.

«Когда показывают видео с освобождением наших ребят, то можно заметить, что они выглядят по разному, и состояние у всех разное, кто-то подвергался пыткам, кто-то истощен, кто-то выглядит более-менее, в зависимости от того, где они были и сколько времени провели в плену. Освобожденные новосибирцы находятся в медучреждениях, они проходят реабилитацию».

Также омбудсмен рассказала, что в области действует программа реабилитации граждан, возвращающихся из плена и с военной операции. Этому уделяется большое внимание, было постановление губернатора, совещание, посвященное этой теме. Мероприятия проводятся не только для военнослужащих, но и для их семей.

«Я сама была в 425 госпитале, встречалась с ребятами, все очень оптимистично настроены, ни у кого нет уныния» — добавила омбудсмен Нина Шалобаева.

Троих военных из Новосибирской области освободили из плена на Украине
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#Зона СВО#Пленные#Участник СВО#Омбудсмен#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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